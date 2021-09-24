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«Девушка скончалась на руках»: гид рассказал подробности трагедии на Эльбрусе

Виктория Ивашечкина
02:38 24.09.2021
По последним данным, погибли три туриста, еще двоих участника группы пытаются спасти.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: elbrusskii_vpso instagram
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Старший гид Денис Алимов рассказал «Звезде» подробности трагедии с участием группы альпинистов на Эльбрусе.

Напомним, вечером в четверг, 23 сентября, поступило сообщение, что на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий просит о помощи. Также сообщалось, что у одного человека травма ноги. В группу альпинистов входили 19 человек.

Позже в МЧС сообщили о спасении девяти туристов из группы, запросившей помощь на Эльбрусе. Спасатели продолжили поиски еще двух альпинистов. Также сообщалось, что трое участников группы скончались в результате трагедии.

Кроме того, в СМИ появились данные о том, что гид, который сопровождал терпящих бедствие на Эльбрусе альпинистов, бросил группу.

Денис Алимов рассказал, что мужчина никого не бросал. Он пытался спуститься вниз и спасти девушку, которой почти у вершины резко стало плохо.

«Большая трагедия то, что произошло. Группа поднялась не в самую лучшую погоду. В 10 утра они были уже на плато. На нем одной из участниц стало плохо. И один из сопровождающих волонтеров-альпинистов принял решение спустить ее вниз, на седловину. Это нормальная практика. Девушка сама сказала, что ей тяжело», - отметил Алимов.

По его словам, в МЧС сообщили, что девушку один из сопровождающих все-таки спустил, группа двинулась на вершину, но во время спуска резко упало атмосферное давление, и начался шторм.

«Девушка в течение часа у него на руках скончалась. Это произошло примерно в 11 часов. До 15 часов он ожидал возле трупа группу, пытался связаться с МЧС и доложить ситуацию. Позже он принял решение спуститься сам. Он увидел, что группа так и не пришла и понял, что наверху что-то произошло, так как прошло несколько часов. Волонтер продолжил спуск вниз самостоятельно», - подчеркнул гид.

По словам Алимова, навстречу мужчине выдвинулся ратрак. После этого волонтер сделал звонок ему и в МЧС. Позже к месту происшествия выдвинулись спасатели.

Всего к поисково-спасательной операции привлечено 40 спасателей и 12 единиц техники.

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