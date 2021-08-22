Вам всегда здесь рады: как прошла прощальная встреча Меркель с Путиным в Кремле

В Москве на днях принимали Ангелу Меркель. Это был ее последний визит в качестве федерального канцлера Германии. Сроки ее пребывания на посту заканчиваются, и после сентябрьских выборов в Бундестаг, она уйдет в отставку. От нынешнего приезда многого не ждали, это скорее был визит вежливости и прощания, своеобразный обходной лист и попытка подвести итог 16 годам пребывания Меркель у руля не только Германии но и Европы.

С самого начала этот визит Ангелы Меркель в Москву был полон символических деталей. Прямо из Внуково-2 ее кортеж отправился в Александровский сад. Канцлер Германии возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата. Склонив голову, постояла у Вечного огня. При желании Меркель вполне могла бы этого избежать: визит рабочий, короткий, никто бы не возмутился. Но она решила расставить исторические акценты - Германия помнит, кто спас мир от нацизма.

И вот кортеж Ангелы Меркель уже в Кремле. Канцлер проходит в Зеленую гостиную Большого Кремлевского дворца – она предназначена для встречи только особо важных гостей. Ей навстречу идет Владимир Путин. Российский лидер преподносит букет в бело-розовых тонах. Канцлер в ответ улыбается, выглядит довольной. Хотя в прошлый раз, когда она взяла цветы из рук Путина во время визита в Сочи разразился скандал. Европейские СМИ назвали галантный жест российского президента оскорбительным.

Когда лидеры занимают места, в зал входит Сергей Лавров, его канцлер приветствует по-русски. Еще одна символическая деталь - к российскому президенту Меркель обратилась «Либе Владимир» - Дорогой Владимир. Только вот канцлер видимо забыла перевести телефон в беззвучный режим и он как назло зазвонил в самый неподходящий момент. Но фрау Меркель быстро справилась с неловкой ситуацией.

«Это мой прощальный визит, я этому очень рада. Но, как правильно было сказано, это не только прощание, но и рабочий визит. Нам есть о чем поговорить. Не могу не упомянуть о том, что 80 лет тому назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз, и по случаю этой годовщины я только что возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата. Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, что это хорошо, что мы говорим друг с другом, и мы намерены и дальше поддерживать контакт», - сказала Меркель. «Мы очень рады приветствовать вас в Кремле. ФРГ остается одним из основных партнеров для нас и в Европе, и в мире в целом, в том числе и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет. ФРГ для нас – второй торгово-экономический партнер после Китая. Несмотря на то, что в 2020 году у нас был достаточно серьезный спад, сейчас почти двукратное увеличение товарооборота за первые полгода», - отметил Путин.

Встреча проходила в узком составе: сами лидеры и их помощники по внешней политике с двух сторон. Несмотря на разногласия, у Владимира Путина и Ангелы Меркель много общего. Главы двух государств понимают друг друга без переводчиков. Ангела Меркель учила русский в школе, Владимир Путин прекрасно говорит на немецком. То есть у них даже не один, а два общих языка.

Прощальный вояж Меркель в Россию за 16 лет у власти уже 20-й по счету - она впервые была избрана канцлером в 2005 году. Это был первый визит за последние полтора года. Но общение не прерывалось. Все эти годы российский президент и германский канцлер регулярно встречались на международных площадках и созванивались.

В Кремле собралось такое количество журналистов из Германии, что места в пресс-центре едва хватало. К переговорам - беспрецедентное внимание, встреча в Москве - тема всех немецких передовиц. Все ждут начала пресс-конференции лидеров России и Германии, настраивают звук, устанавливают камеры.

Переговоры за закрытыми дверями длились больше трех часов. Затем лидеры вышли к журналистам. Исторические кадры - после 16 лет совместной работы в мировой политике Владимир Путин и Ангела Меркель проводят последнюю совместную пресс-конференцию в Александровском зале Кремля. Брифинг в торжественном, золотом обрамлении - знак особого внимания к собеседнице. На повестке самые актуальные международные темы. Иранская ядерная программа, положение дел в Сирии и Ливии и конечно Афганистан, где провал политики США привел к тому, что власть взяли боевики.

«Конечно, это очень расстраивающий момент, что талибы* вернулись в страну и взяли контроль над страной. Но это факт. С немецкой точки зрения сейчас приоритетом является помощь людям, которые на протяжении 20 лет операций и миссий НАТО в Афганистане сотрудничали с Германией, дать им безопасное убежище в Германии и вывезти как можно больше этих людей в следующие дни в Германию», - заявила Меркель.

Еще одна тема - «Северный поток 2». Несмотря на беспрецедентное давление Вашингтона, Москва и Берлин доводят масштабный проект до логического завершения. Во многом именно Меркель отстояла энергетический альянс с Россией.

«Конечно же, мы говорили о "Северном поток- 2", я хотела бы подчеркнуть, это не двухсторонний германо-росийский проект, но европейского характера, в нем участвуют предприятия из других стран», - отмечает канцлер.

Владимир Путин напомнил - до завершения строительства газопровода осталось 15 километров по морю и подчеркнул - Россия выполнит все свои обязательства по транзитному контракту с Киевом.

«Госпожа федеральный канцлер всегда ставила вопрос о продолжении транзита через украинскую территорию и после прекращения действия транзитного контракта. Я заверил Федерального канцлера, что мы полностью исполним все свои обязательства по транзитному контракту даже после того, как она покинет пост Федерального канцлера. Россия будет выполнять все взятые на себя обязательства», - отметил Путин.

Немецких же журналистов больше всего интересовала судьба блогера Алексея Навального. Владимир Путин в очередной раз напомнил - он осужден не за политическую деятельность.

«Что касается фигуранта, о котором Вы упомянули, то он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров. Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона», - заявил президент.

Еще одной ожидаемой темой переговоров стала Украина. В воскресенье фрау канцлер встретилась в Киеве с Владимиром Зеленским. Ростом напряженности в Донбассе обеспокоены и Ангела Меркель и Владимир Путин.

«Обстрелы населенных пунктов Донбасса ведутся ежедневно. Не может не тревожить и то, что на Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих Минским соглашениям. Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. В этой связи еще раз просим госпожу Федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых ранее обязательств», - заявил Путин.

Канцлер, которая сама стояла у истоков Минских договоренностей и нормандского формата, признала, что альтернатив им нет. И относиться к ним надо бережно. Но вот удастся ли ей убедить в этом Зеленского – большой вопрос. По мнению Меркель, в Нормандском формате возник застой.

«Меркель не хочет завершить свое канцлерство тем, что ей придется признать, что минские соглашения не работают. Хочет проложить мостик для своего приемника, чтобы по нему можно было продвигаться, хотя бы медленно»,- считает политолог Александр Рар.

В конце пресс-конференции журналисты спросили Путина и Меркель, что они думают о 16 годах совместной работы, а вспомнить лидерам есть что. Первый раз они встретились в далеком 2005 году, когда Меркель была только кандидатом в канцлеры, а Путин приезжал поддержать ее оппонента Герхарда Шредера. Но 22 ноября, опередив всех политических соперников, именно Меркель - дочь пастора и учительницы, выросшая в ГДР - произнесла присягу канцлера и надолго встала у руля самой успешной в экономическом плане страны Европы.

В 2006 году Меркель впервые приехала в Москву в качестве канцлера - и встретилась с Путиным. Потом этих встреч на саммитах и форумах были десятки. Немецкие СМИ так описывают отношения двух лидеров – «политики уважают друг друга, но не доверяют».

В 2014 году после возвращения Крыма домой, Меркель поддержала введение санкций против России. Но несмотря на противоречия, лидеры всегда были нацелены на поиск компромисса. Кредо Меркель - лучше говорить друг с другом, чем друг о друге. В итоге ее стали называть посредником между Москвой и Европой. В начале лета она попыталась перезапустить диалог Евросоюза с Россией - предложив провести встречу лидеров ЕС и Владимира Путина. В Москве идею восприняли с энтузиазмом. Но европейские политики ответили категорическим отказом.

«Она хочет завершить все позитивом с Россией, не хочет войти в историю как канцлер, который потерял Россию. Не стоит забывать что Германия в лице Меркель остановила расширение НАТО на Украину и Грузию. Она была главным посредником и придумала Минский формат, это говорит в пользу конструктивных отношений», - считает Рар.

Российский президент заявил, Ангеле Меркель будут рады в Москве даже, когда она покинет пост канцлера. Но пока у железной фрау немецкой политики насыщенный рабочий график - в субботу она выступила на предвыборном съезде своей партии, а в воскресенье прилетела на Украину, где ей предстоит вести сложный диалог с не всегда адекватной киевской властью.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.