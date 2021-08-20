Меркель и Путин в Кремле обсудили «Северный поток - 2» и договоренности с США
На встрече с Путиным Ангела Меркель обсудила «Северный поток - 2».
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявила, что обсудила российский трубопровод «Северный поток - 2» и заключенные с США договоренности по этому проекту. Об этом канцлер сказала на пресс-конференции по итогам встречи в Кремле.
«Конечно, говорили о "Северном потоке - 2". Я хотела бы подчеркнуть, что это не двусторонний российско-германский проект, но европейского характера, потому что в нем участвуют и другие предприятия из других стран», - заявила Меркель.
В ходе встречи также стороны обсудили ситуацию в Афганистане. Путин заявил, что в стране бессмысленны попытки навязывания извне форм государственного правления.