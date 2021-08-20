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Меркель и Путин в Кремле обсудили «Северный поток - 2» и договоренности с США

Алексей Курильченко
17:34 20.08.2021
На встрече с Путиным Ангела Меркель обсудила «Северный поток - 2».
Меркель и Путин в Кремле обсудили «Северный поток - 2» и договоренности с США
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявила, что обсудила российский трубопровод «Северный поток - 2» и заключенные с США договоренности по этому проекту. Об этом канцлер сказала на пресс-конференции по итогам встречи в Кремле.

«Конечно, говорили о "Северном потоке - 2". Я хотела бы подчеркнуть, что это не двусторонний российско-германский проект, но европейского характера, потому что в нем участвуют и другие предприятия из других стран», - заявила Меркель.

В ходе встречи также стороны обсудили ситуацию в Афганистане. Путин заявил, что в стране бессмысленны попытки навязывания извне форм государственного правления.

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