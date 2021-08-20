Ангела Меркель возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, прибывшая в Москву для личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Канцлер приняла участие в торжественной церемонии.

В пятницу, 20 августа, Меркель прилетела в Россию. После того как она встретится с Путиным, она также посетит Киев 22 августа. Вопросами для обсуждения станут экономика, энергетика и иные актуальные международные проблемы.

Отметим, Могила Неизвестного Солдата - памятник-символ с прахом неизвестного советского воина, перенесенным из братской могилы в Подмосковье в 1966 году. Ключевым элементом памятника стал Вечный огонь.