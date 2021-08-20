Путин: Афганистан стал приоритетной темой на встрече с Меркель

Президент России Владимир Путин заявил, что во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель одной из приоритетных тем стала ситуация в Афганистане. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам встречи.

«В силу стремительного развития событий в Афганистане мы уделили этой теме одно из приоритетных значений», - сказал президент.

Встреча Путина и Меркель в Кремле продлилась три часа. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, ситуацию в Афганистане и Ливии.