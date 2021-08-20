Меркель заявила, что переговорам по Украине в Минском формате нельзя завести в тупик
© Фото: ТРК "Звезда"
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Меркель заявила, что переговорам по Украине в Минском формате нельзя завести в тупик
© Фото: ТРК "Звезда"
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