День зависимости Украины: почему встречу Меркель и Зеленского можно считать провальной

После Москвы фрау Меркель отправилась в Киев, сегодня ее встречал президент Зеленский и этот вояж визитом вежливости назвать точно нельзя. Все эти годы Берлин поддерживал киевские власти - в начале Порошенко, а потом и Зеленского, Меркель возглавляла антироссийский лагерь в Евросоюзе после событий 2014 года – и что в ответ?

Мэр Киева Виталий Кличко пытался пробиться в аэропорт Киева - чтобы встретить Ангелу Меркель, которая прилетает в столицу. Очередной скандал, на которые так щедра современная Украина. Градоначальник уверен - это все заговор. Владимир Зеленский пытается устранить конкурента на следующих президентских выборах и потому не дает ему пообщаться с высокой гостьей.

«Силой прорываться, конечно, не буду. Такое в моей практике мэра впервые. Поэтому интересно: в "проевропейском" МИД Украины решили срочно нарушить протокольные мероприятия?», - возмущается Кличко.

Сразу после прилета Меркель, так и не повстречавшись с Кличко, отправилась на возложение цветов. Не к памятнику Небесной сотне, где Киев привык видеть западных политиков. А к Могиле неизвестного солдата - совсем как в Москве, где Меркель побывала 20 августа. И только потом встреча с президентом Зеленским в Мариинском дворце. И пока шел этот разговор - Киев замер в ожидании новостей.

И скорее всего плохих. Мало того, что украинские власти все еще шокированы новостями о том, что Берлин и Вашингтон достигли компромисса по «Северному потоку-2» без участия Киева, так еще и к Зеленскому Меркель летит после переговоров с Владимиром Путиным. По всей видимости, для того, чтобы объяснить - Киев должен начать выполнять свои обязательства по Минским соглашения - об этом немецкий канцлер и российский лидер говорили в Кремле. Очевидно беседа Владимира Зеленского ожидает не из приятных.

«Меркель будет говорить Зеленскому: "Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях"», - бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

Спустя всего 49 минут канцлер Германии и президент Украины выходят к прессе. Для сравнения - беседа Путина и Меркель продолжалась три с половиной часа. И сразу удар под дых - на праздновании 30-й годовщины независимости Украины и запуска Крымской платформы Меркель не останется. Опытный политик знает - как составить расписание визита так, чтобы не попасть на сомнительные мероприятия. И вот брифинг начался. Сначала говорили о ситуации в Донбассе.

«Приоритетной темой наших сегодняшних переговоров был вопрос мирного урегулирования в Донбассе. Важно, чтобы в рамках Нормандской четверки Украина, Германия и Франция имели консолидированную позицию по плану мирного урегулирования, который должен быть основан на кластерах», - сказал Зеленский.

Но Зеленский похоже разучился считать - «Четверка» это не только Франция, Германия и Украина, но и Россия. И консолидированную позицию, о которой говорит Зеленский, эти страны уже выработали в Минске 2015 году. Но Киеву не до мирных инициатив - украинский президент снова просит у немцев оружие. Якобы для обороны. Сетует, что не дают.

Еще одна важная тема, про которую Меркель и Зеленский говорили, но видимо, не договорились - газовый вопрос. Украинский лидер продолжает настаивать с упорством достойным лучшего применения - «Северный поток-2» геополитическое оружие и строительство нужно остановить. Или делает вид или правда не понимает - вопрос уже решенный

«Важным вопросом наших переговоров был вопрос энергетической безопасности и "Северный поток-2". Мы рассматриваем этот проект исключительно через призму безопасности, считаем его небезопасным геополитическим оружием со стороны Кремля», - сказал президент Украины.

Меркель тут же парирует - это не оружие, и не только российско-немецкий проект. В нем участвуют многие страны.

«Очень важно наше сотрудничество в области энергетики. Оно уже существует, но будет продолжено. Я с российским президентом об этом говорила, что мы хотим как можно быстрее продолжать договор, который действует до 2024 года. Мы будем об этом говорить и в Европе, и с компаниями, которые здесь связаны с этим», - отметила Меркель.

Но тут же добавляет - Киев должен быть готов к уменьшению транзита газа - если его потребление упадет в Европе. Зеленский может конечно проигнорировать «советы» канцлера в надежде на то, что Штаты его прикроют, однако, скорее всего, на ближайшей встрече с Байденом ему скажут, что Германию нужно слушать.

«Меркель разумно была сначала у президента США, потом у президента России и теперь скажет коллективное решение Зеленскому. Зеленский его потом перепроверит в Соединенных Штатах. И ему придется разговаривать с Путиным. Нужно снимать корону, вести переговоры с Российской Федерацией», - считает украинский политик Евгений Мураев.

Договариваться придется - понимает это Зеленский или нет - ведь главный союзник, на которого все время делала ставку Украина, очевидно, ей не поможет. Кадры, где американские военные в спешке то ли бегут, то ли эвакуируются из Афганистана - показали наглядно, как США поступает с теми, кто на них полагается. А 300-тысячная правительственная армия, которую Запад 20 лет создавал, обучал и вооружал по стандартам НАТО для войны в Афганистане, рассыпалась в течении нескольких дней. Так же будет, случись что с Украиной, которой Джо Байден тоже обещал помощь?

«Афганистан - главный вывод для Украины. Плевать они хотели на страны третьего мира, коими они и управляют. И теперь у меня к украинской власти вопросы, к украинскому народу. Неужели вот эта картинка не говорит вам о следующем: положение колониальности, тотальной зависимости не способно принести развития, процветания и независимости. Оно всегда приведет к тому, что вас кинут», - считает украинский политолог Дмитрий Спивак.

Первый тревожный звонок для Украины уже раздался. Без видимых причин, Белый дом перенес назначенную заранее встречу Зеленского и Байдена на 31 августа. Но украинский президент будто и не замечает этого. Он занят совсем другим.

Остров Змеиный - самая южная точка Украины. Крыма отсюда не видно, но пейзажи похожие. Недавно здесь проходили учения ВСУ, президенту Украины показывали сценарии обороны от потенциального агрессора. И здесь же, прячась под маскировочной сеткой, Зеленский заявил что готов с оружием в руках возвращать полуостров. Но чуть позже, опомнившись, поправился - это он фигурально выразился.

«Люди местные, крымчане, увидели, что будет без Украины. Россияне приезжают туда, как в гости. Они понимают, во что это превращается. Поэтому никаких изменений, я уверен, ментальных не надо будет делать. С радостью будут принимать украинскую власть в Крыму. С радостью, поверьте мне. Даже те, кто в душе с этим октябрятским значком, все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь. Я уверен в этом», - сказал украинский лидер.

И вот что за жизнь ожидает крымчан в составе Украины. Это репетиция парада ко Дню независимости страны. Но эта дата, которая по идее должна символизировать единство народа, все больше обрастает скандалами. Киев стоит в многокилометровых пробках. Камуфляжная раскраска натовского образца приклеена малярным скотчем к модернизированным советским танкам. И когда один из них сломался прямо на дороге, буксиром едва не повредили опору моста. Или еще один из важных аспектов жизни в современной Украине - националисты, разгромили выставку, посвященную 30-летию обретения суверенитета.

«История Украины сформирована на негативе, на отсутствии достижений, трагедиях и провалах. Изначально формируется комплекс неполноценности, ущербности, провоцируется агрессивное поведение со стороны украинского народа», - заявил украинский политолог Руслан Бортник.

Один из самых показательных моментов, что происходит с инициативами президента Зеленского -переломанная конструкция с трезубцем на конце, гигантский флагшток, который по указу президента установили в Херсоне. Конструкция высотой более 70 метров и стоимостью в восемь миллионов гривен, простояла один день и обрушилась на припаркованный рядом элитный внедорожник. Настоящий символ украинской независимости. От падения которого ущерба даже больше, чем от постройки.