У Меркель зазвонил телефон во время встречи с Путиным

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным у канцлера Германии Ангелы Меркель зазвонил телефон.

Канцлер незамедлительно попыталась отключить устройство, чтобы не мешать ходу беседы. Путин в свою очередь никак не отреагировал на звонок. Кто именно звонил Меркель во время важного мероприятия, неизвестно.

Ранее Путин заявил, что это прощальный визит Меркель в Москву в качестве канцлера Германии. При этом у глав государств есть множество тем для обсуждения, отметил президент РФ.