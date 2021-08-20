У Меркель зазвонил телефон во время встречи с Путиным
Во время встречи с президентом России у Ангелы Меркель зазвонил телефон.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным у канцлера Германии Ангелы Меркель зазвонил телефон.
Канцлер незамедлительно попыталась отключить устройство, чтобы не мешать ходу беседы. Путин в свою очередь никак не отреагировал на звонок. Кто именно звонил Меркель во время важного мероприятия, неизвестно.
Ранее Путин заявил, что это прощальный визит Меркель в Москву в качестве канцлера Германии. При этом у глав государств есть множество тем для обсуждения, отметил президент РФ.