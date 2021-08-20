Путин заявил, что до завершения «Северного потока-2» осталось достроить 15 километров

Президент России Владимир Путин заявил, что строительство российского трубопровода «Северный поток-2» практически завершено. Для окончания осталось достроить 15 километров морской части. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«15 километров осталось по морю. Все, можно считать, что это близится к завершению», - сказал президент.

При этом российский лидер отметил, что «Северный поток-2» не является политическим проектом и на две тысячи километров короче, чем украинский транзит.

Также Меркель заявила, что обсудила российский трубопровод «Северный поток-2» и заключенные с США договоренности по этому проекту.