Переговоры Путина и Меркель в Кремле завершились

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Встреча продлилась три часа.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, ситуацию в Афганистане и Ливии. С российской стороны во встрече принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, с германской - официальный представитель правительства Штеффен Зайберт и руководитель группы внешней политики и политики безопасности Ведомства федерального канцлера Ута Кристина Байнхофф.

В ходе встречи главы государств отметили, что это прощальная встреча для Меркель в качестве канцлера. При этом у глав государств есть множество тем для обсуждения, отметил президент РФ.