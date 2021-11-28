«Команда спасения Украины»: почему против Зеленского могут готовить государственный переворот

Чтобы спасти просевшие рейтинги президента Владимир Зеленский срочно решил созвать пресс-марафон. Пригласили на него лишь избранных. Офис президента отобрал 30 журналистов, достойных общения с главой государства. Остальные устроили пикет перед входом. Выходя из машины, Зеленский театрально обронил в их адрес: «Че вы их не пускаете?».

Почему не пускают - вопрос был явно риторический. Первую «информационную бомбу» взорвал сам Зеленский. Противостояние с главным олигархом Украины Ринатом Ахметовым похоже достигло апогея. Президент в прямом эфире обвинил миллиардера в тягчайшем преступлении - подготовке государственного переворота по сговору с Россией.

«Я уже получил информацию, что первого числа в нашей стране будет госпереворот. У нас есть не только агентурная информация, у нас есть звуковая информация, где представители из Украины с представителями РФ обговаривают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине, что будут привлечены миллиард долларов и другое», - заявил президент.

Названная Зеленским дата возможного госпереворота на Украине мало кого удивила - на 1 декабря у президента запланировано большое ежегодное обращение к Верховной Раде, да и националисты обещали устроить новый Майдан в первый день зимы - если президент не уволит главу своего офиса Андрея Ермака.

«Они делают то же самое, что и предыдущая власть - Порошенко тогда собирался ввести ЧП, чтобы перенести выборы. По моей информации, это произойдет уже 1 декабря, Зеленский объявит о военном положении», - заявил бывший депутат Олег Ляшко.

И хотя Зеленский бьет тревогу из-за готовящегося против него мятежа, своей вины в том, что под ним зашаталось президентское кресло, видеть не хочет. Куда удобнее все свалить на руку Кремля, олигархов, с которыми он героически борется и журналистов. Прямо на пресс-конференции под горячую руку Зеленского попал известный украинский ведущий Савик Шустер - мол ведет против него информационную войну на деньги того же олигарха Ахметова.

Впрочем, даже после сенсационных новостей про госпереворот двери на Банковую для олигарха Зеленский решил оставить приоткрытыми - официальных обвинений против Ахметова пока никто не выдвинул, в прямом эфире президент намекнул, что мятеж задумал не сам олигарх и предложил бизнесмену встретиться и поговорить.

«Я считаю, что в эту историю его втягивает близкое окружение. В этом большой риск. Но я в госперевороты не верю и не верю, что Ахметов прям побежит», - сказал президент.

Многие обратили внимание, что во время общения с прессой Зеленский выглядел нервным, злым и обиженным. От волнения он то и дело переходил на более привычный для него - несмотря на тотальную украинизацию - русский язык. Вступал в перепалки с журналистами, которые засыпали главу государства острыми вопросами - уж больно много проблем накопилось за два с лишним года его президентства.

Главред издания «Цензор Нет» Юрий Бутусов напомнил Зеленскому о провале операции с «вагнеровцами» - в ответ президент обвинил его в смертях украинских солдат на передовой. А все потому что Бутусов первым опубликовал видео с «Байрактарами», которые Киев использует против мирных жителей Донбасса.

«Это вы первым опубликовали кадры с применением дрона по незаконным формированиям на Донбассе. На вашей совести гибель людей, потому что сколько потом уже на нас было сброшено бомб, сколько совершено атак», - парировал Зеленский.

Как ни старалась пресс-служба собрать только лояльных журналистов - вместо теплой ванны президента ждал контрастный душ. Защищаясь, Зеленский сразу переходил на личности. Нашел виновных и в потере Крыма, и в утрате Донбасса.

«Господин Турчинов - один из тех людей, которые потеряли Крым. А господин Порошенко - один из тех, кто потерял Донбасс. Вот и все. Это мое мнение и, уверен, мнение большинства украинцев», - считает Зеленский.

А потом и вовсе он скатился к откровенным оскорблениям - в ответ на вопрос о законности санкций в отношении граждан Украины - таких десятки человек, в том числе лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук. Оказалось, что президент и за людей-то их не считает.

«Вы их людьми называете, да? Есть представители людей, не все представители людей являются людьми. Есть особи. Я так считаю», - считает президент.

Не могли журналисты не спросить президента и о скором российском вторжении, о котором трубят все украинские и западные СМИ. На что Зеленский ответил - все под контролем, на границе просто происходит ротация российских войск - и никакой войны в ближайшее время не ожидается.

«Подошли. Отошли. Ротация. Какие-то прыжки. Какое-то количество людей. Но считаю, что сегодня идет запугивание с некоторых площадок СМИ, что завтра будет война. Мы полностью контролируем наши границы и полностью готовы к любой эскалации», - считает Зеленский.

Вместо запланированных трех часов Зеленский общался с прессой пять с половиной. Закончился пресс-марафон очередным скандалом - когда президент садился в машину, его охранник толкнул журналистку на капот машины, она упала и ударилась головой. Но кортеж сорвался с места, будто ничего и не случилось.

За половину президентского срока Зеленский не только растерял две трети народной поддержки, но, похоже, умудрился рассориться почти со всеми соратниками и нажить кучу врагов. Несмотря на разные политические взгляды они, похоже, решили действовать против Зеленского единым фронтом. Пользователи соцсетей уже назвали их снимок - «Команда спасения Украины». На нем экс-министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший премьер-министр Владимир Гройсман, врач Евгений Комаровский, телеведущие Савик Шустер и Дмитрий Гордон. Они не скрывают, что больше не верят в способность Зеленского управлять страной.

«У него вид человека, который боится и от страха нападает. Мне жалко его, жалко себя, что я им очаровался. Жалко нас всех, потому что в очередной раз нас всех обманули», - сказа Гордон.

К антипрезидентской коалиции готов присоединиться и экс-спикер Рады Дмитрий Разумков, который больше не скрывает что будет участвовать в следующих президентских выборах. При этом его рейтинги стремительно растут.

«Я реализую все амбиции, которые будут, чтобы действительно изменить эту страну. То, что не вышло сделать в 2019 году, будем делать дальше», - заявил Разумков.

Известный львовский русофоб Остап Дроздов еще недавно пел хвалебные оды действующей власти - теперь же предсказывает скорый конец президентства Зеленского и досрочные выборы.

«Грандиозный шухер уже начался. Это сверхмощный провал, Зеленский облажался. Для него это конец, потому что петлять уже некуда, Зеленского раскрыли на умасленной лжи, которая пахнет государственной изменой», - считает Дроздов.

Чем же ответит Зеленский? Уж не решит ли он, чтобы отвлечь электорат от энергетического кризиса и провальной политики по всем фронтам, вновь разжечь Донбасс. На юго-востоке с каждым днем все неспокойней. Украинские военные ни на день не прекращают обстрелы - бьют по жилым кварталам - на неделе в поселке Красный Партизан обстреляли школу, а на центр города Ясиноватая с украинского беспилотника сбросили три бомбы.

Эдуард Басурин показывает украинский беспилотник, который удалось обезвредить бойцам народной милиции ДНР. Сбросить свой смертельный груз он не успел.

«Он нес три взрывных устройства. Это были трубки, начиненные тротилом, а сверху были обмотанные шарики, гвозди. Чтобы вы понимали - этот шарик может улететь на 300 метров, просто как пуля - пробивает все. Вот такие подарки готовят для жителей республики», - рассказал Басурин.

Теперь обо всех преступлениях киевского режима против жителей Донбасса можно прочитать на сайте - он начал работать на этой неделе. «Трагедия Донбасса» - так озаглавлен новый информационный ресурс, созданный народными республиками. Фото, видео, тысячи непридуманных, личных историй - своего рода электронная энциклопедия преступлений украинских военных на территории Донбасса. И самое страшное, что список жертв каждый день дополняется.