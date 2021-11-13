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Путина возмутила реакция Запада на применение ударных БПЛА в Донбассе

Алексей Курильченко
11:05 13.11.2021
Президент считает, что своими агрессивными действиями Запад и Украина «не дают России расслабиться».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kpszsu, Facebook
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Несмотря на запрет применения авиации над территорией Донбасса, который прописан в Минских соглашениях, Украина использовала для атак на непризнанные республики турецкие ударные БПЛА Bayraktar. При этом от Запада не последовало должной реакции на это нарушение - Европа закрыла глаза на атаки, а США и вовсе поддержали. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

«Действующий президент (Украины - прим.ред.) бодро рапортует о том, что они применяют "Байрактары", то есть беспилотные летательные аппараты. Это авиация - беспилотная, но авиация, что применяют в зоне конфликта. Что строго-настрого запрещено минскими соглашениями и последующими договоренностями. Но никто даже на это не реагирует, а в США вообще поддержали практически. Европа что-то так невнятное сказала на этот счет, а США вообще поддержала. А официальные лица Украины напрямую говорят: "Применяли и будем применять дальше"», - сказал Путин в интервью телеканалу «Россия»

Параллельно Западом были организованы учения в Черном море. Путин считает, что таким образом России «не дают расслабиться».

Генштаб подразделений ВС Украины 26 октября отрапортовал, что их военные впервые применили турецкий БПЛА Bayraktar в Донбассе. Одновременно с этим ВСУ вошли в село Старомарьевка, находящееся в «серой зоне». При этом наблюдатели из ОБСЕ сообщили об обстрелах с беспилотника.

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