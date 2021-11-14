Большой политический «шухер»: как Аваков, Тимошенко, Порошенко и Кличко против Зеленского выступали

Как и Михаил Саакашвили, президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти на волне популистских обещаний, рассказывал, что вернет потерянные земли. Так же, как когда-то Саакашвили подталкивали к войне, так же и сейчас Штаты нашептывают Зеленскому и толкают его к маленькой «победоносной» войне.

Не решится Зеленский на войну - тоже наступит тупик, «съедят» свои же. В Киеве все активнее формируется антиправительственная коалиция. В списке врагов главы государства - Тимошенко, Порошенко, Аваков, Разумков, Кличко и олигархи Коломойский и Ахметов. Конфликт Зеленского с последним, самым богатым человеком страны, уже перерос в открытую войну. И в начавшейся схватке - пока информационной - уже прозвучало слово «Майдан».

Резкая эскалация в Киеве и Донбассе: по мирным поселкам республик бьет тяжелая минометная артиллерия, а против Зеленского развернуты крупнокалиберные политические силы. Главным плацдармом для информационных ударов стал телеканал «Украина 24», откуда начал свое возвращение в политику экс-министр МВД Украины Арсен Аваков. Уже из первых его заявлений становится ясно, что он вернулся, чтобы попытаться свалить украинского президента.

Аваков, очевидно, хорошо понимая внутренние процессы, происходящие на Украине, бьет по самым слабым и больным точкам президенства Зеленского. Впрочем, этих точек у него с каждым днем становится все больше. Рейтинг Зеленского стремительно валится, с 73% во время выборов до 22% сейчас. Внезапное появление Авакова стало спусковым крючком для начала большого политического шухера - с политического дна поднялась Юлия Тимошенко, конек которой, как известно - энергетика. Все происходящее она называет государственным хаосом. Не остался в стороне и проигравший выборы Зеленскому Петр Порошенко. У него свой «сектор обстрела», гармонично влившийся в шквал критики - Порошенко обвинил Зеленского в невыполнении своих предвыборных обещаний и узурпации власти. Полноценную коалицию между Аваковым, Порошенко и Тимошенко, по мнению политологов, пока трудно себе представить, но их одновременная активизация неспроста. До президентских выборов на Украине еще почти 2,5 года, а шкуру еще не убитого медведя многие противники Зеленского, похоже, хотят примерить уже сейчас.

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