СМИ усомнились в сообщениях о якобы подготовке РФ войны с Украиной

Журналисты издания Bloomberg подвергли сомнению сообщения о том, что Россия якобы стягивает военные силы к территории Украины. При этом Россия готова в случае необходимости защищать свою национальную безопасность.

«Источники в Кремле говорят, что российский президент не хочет начинать войну на Украине. Тем не менее, он намерен показать, что готов отразить угрозу национальной безопасности - расширение НАТО за счет страны, которая веками была частью России», - пишет издание.

По мнению издания, в Кремле осознают, что военные действия на Украине могут иметь последствия, в частности негативное отношение мировой общественности и последующие санкции.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ заявил о том, что США своими заявлениями о якобы планируемом Россией вторжении на Украину намеренно пытаются разжечь конфликт в Донбассе. Одновременно с этим Белый дом толкает на конфликт и Украину.