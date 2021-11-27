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СМИ усомнились в сообщениях о якобы подготовке РФ войны с Украиной

Алексей Курильченко
16:32 27.11.2021
По данным Bloomberg, в Кремле не собираются воевать с Украиной и прекрасно понимают последствия гипотетического конфликта.
СМИ усомнились в сообщениях о якобы подготовке РФ войны с Украиной
© Фото: Pavlo_bagmut, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Журналисты издания Bloomberg подвергли сомнению сообщения о том, что Россия якобы стягивает военные силы к территории Украины. При этом Россия готова в случае необходимости защищать свою национальную безопасность.

«Источники в Кремле говорят, что российский президент не хочет начинать войну на Украине. Тем не менее, он намерен показать, что готов отразить угрозу национальной безопасности - расширение НАТО за счет страны, которая веками была частью России», - пишет издание.

По мнению издания, в Кремле осознают, что военные действия на Украине могут иметь последствия, в частности негативное отношение мировой общественности и последующие санкции.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ заявил о том, что США своими заявлениями о якобы планируемом Россией вторжении на Украину намеренно пытаются разжечь конфликт в Донбассе. Одновременно с этим Белый дом толкает на конфликт и Украину.

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