Стали известны подробности нападения на журналистку после пресс-марафона Зеленского

Пострадавшая после пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского журналистка Анна Дзьоба рассказала подробности инцидента. По ее словам, охрана президента повалила девушку на кортеж, после чего она упала на землю и получила ушибы. Инцидент произошел, когда журналистка пыталась снять на видео попытку задержания видеоблогера, который также прибыл на пресс-марафон.

«В этот момент я это увидела и сказала оператору "подсними мне этот момент, посмотри, что там происходит". И в этот момент меня подталкивают к машине УГОшники, два парня, и получается, что я оказываюсь на капоте. Уже после я поняла, что это не капот, а задняя часть машины. И в тот момент, когда я лежала на нем, я сказала: "Ребята, что вы делаете? Я тут должна быть? Вы серьезно?". И сразу после этого происходит такая ситуация, что они меня сбрасывают с капота и валят на землю», - цитирует журналистку РИА Новости.

О нападении сообщил телеканал «Прямой», где работает Дзьоба. По версии канала, девушку оттолкнули, чтобы дать дорогу Зеленскому.