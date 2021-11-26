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Стали известны подробности нападения на журналистку после пресс-марафона Зеленского

Алексей Курильченко
22:41 26.11.2021
Девушка пыталась снять на видео задержание видеоблогера, после чего и произошло нападение.
Стали известны подробности нападения на журналистку после пресс-марафона Зеленского
© Фото: Volodymyr Zelensky via Globallookpress.com
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Пострадавшая после пресс-марафона президента Украины Владимира Зеленского журналистка Анна Дзьоба рассказала подробности инцидента. По ее словам, охрана президента повалила девушку на кортеж, после чего она упала на землю и получила ушибы. Инцидент произошел, когда журналистка пыталась снять на видео попытку задержания видеоблогера, который также прибыл на пресс-марафон.

«В этот момент я это увидела и сказала оператору "подсними мне этот момент, посмотри, что там происходит". И в этот момент меня подталкивают к машине УГОшники, два парня, и получается, что я оказываюсь на капоте. Уже после я поняла, что это не капот, а задняя часть машины. И в тот момент, когда я лежала на нем, я сказала: "Ребята, что вы делаете? Я тут должна быть? Вы серьезно?". И сразу после этого происходит такая ситуация, что они меня сбрасывают с капота и валят на землю», - цитирует журналистку РИА Новости.

О нападении сообщил телеканал «Прямой», где работает Дзьоба. По версии канала, девушку оттолкнули, чтобы дать дорогу Зеленскому.

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