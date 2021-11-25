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В РФ обвинили Киев в переходе всех разумных границ при обстрелах Донбасса

Анна Берестовая
01:22 25.11.2021
Представитель РФ в контактной группе по Донбассу раскритиковал действия украинских властей.
В РФ обвинили Киев в переходе всех разумных границ при обстрелах Донбасса
© Фото: ТРК "Звезда"
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Продолжая атаковать Донбасс и публично сообщая об использовании запрещенного минскими соглашениями вооружения, украинская власть пересекла все разумные границы. Такое мнение высказал постпред России в контактной группе Борис Грызлов.

По описанию Грызлова, во время последней встречи контактной группы представители Донбасса обратились к представителям ОБСЕ с вопросом, является ли использование боевых БпЛА, а также предоставление главкомом ВСУ права военным командирам открывать огонь на местах по собственному усмотрению, нарушением договоренностей по перемирию. Глава СММ ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик в ответ подтвердил, что использование беспилотников является нарушением.

«При этом опровергнув факт применения Bayraktar в Донбассе», - добавил  Грызлов.

По его словам, помимо обстрелов мирного населения и применения военных беспилотников Киев также продолжает незаконно удерживать представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. Как указал российский представитель, на заседании украинская сторона также проигнорировала призывы ДНР и ЛНР к незамедлительному возвращению к выполнению своих обязательств по заключенным ранее договоренностям.

«Необходимо вернуть Украину к выполнению своих обязательств по соблюдению перемирия», - цитирует постпреда РФ РИА Новости.

Киевские представители также продемонстрировали полное нежелание провести работу по согласованию с ДНР и ЛНР дорожной карты по всеобъемлющему урегулированию конфликта. В частности, ими была отвергнута рекомендация России обсудить имеющийся в проекте параметр будущего сосуществования Украины и Донбасса.

Грызлов заключил, что Киев показывает «явную и полную деградацию политической позиции» в отношении вопросов урегулирования конфликта. Также он заметил, что сейчас Украина реально не готова предметно договариваться с другой стороной для разрешения ситуации.

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