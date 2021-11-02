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Суд в Киеве избрал Медведчуку меру пресечения по делу о госизмене

Роман Захаров
13:15 02.11.2021
Данная мера подразумевает возложение на Виктора Медведчука ряда обязанностей, в том числе являться по вызову к следователю, в суд, не покидать город проживания.
Суд в Киеве избрал Медведчуку меру пресечения по делу о госизмене
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Суд в Киеве избрал руководителю политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личных обязательств по первому делу о госизмене и расхищении национальных ресурсов. 

«Ходатайство прокуроров (об избрании меры пресечения в виде личных обязательств. - Прим. ред.) удовлетворить», - приводит РИА Новости текст вердикта суда.

Политику ранее была избрана мера пресечения по этому делу в виде домашнего ареста, но она, по украинскому закону, не может длиться более полугода. В связи с этим прокуроры попросили суд об избрании новой меры пресечения в виде личных обязательств. Данная мера подразумевает возложение на подозреваемого ряда обязанностей, в том числе являться по вызову к следователю, в суд, не покидать город проживания.

Стоит отметить, что сам Медведчук все обвинения в свой адрес отвергает и считает их политически мотивированными. 

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