Зеленский рассказал о готовящемся госперевороте на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о планируемом 1 декабря в стране государственном перевороте. Глава государства отметил, что на этого указывает «агентурная информация и даже звуковая информация», в том числе имеются данные, что подготовку госпереворота «будут привлечены миллиард долларов и прочее».

«У нас есть не только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где <…> обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте на Украине», - сказал украинский президент.

При этом Зеленский подчеркнул, что со своей стороны не верит как в планируемый переворот, так и в участие в нем бизнесмена.

По мнению главы Украины, окружение Ахметова втягивает его в войну с президентом и государством.