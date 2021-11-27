Ахметов назвал ложью заявление Зеленского о причастности к подготовке госпереворота

Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы втягивании бизнесмена Рината Ахметова в подготовку государственного переворота являются ложью, заявил сам бизнесмен, отметив, что его возмущает «распространение этой лжи» вне зависимости от мотивов властей страны.

«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским, о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, – сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется Президент», - говорится в заявлении Ахметова.

По словам бизнесмена, он, как гражданин Украины, сделает все возможное, чтобы не допустить авторитаризма и цензуры в стране.

«Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было», - добавил бизнесмен.

Накануне бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко сообщил о намерении Зеленского ввести военное положение в стране. Украинский лидер заявил, что получил информацию о планируемом 1 декабря государственном перевороте якобы при участии Ахметова. Позже в США отреагировали на это и сообщили, что Белый дом находится в контакте с Киевом и намерен обсудить ситуацию. В Кремле же отметили, что Москва не имеет никакого отношения к подобным делам.