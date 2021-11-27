Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ахметов назвал ложью заявление Зеленского о причастности к подготовке госпереворота

Кира Тило
02:03 27.11.2021
Ранее президент Украины заявил, что получил информацию о планируемом 1 декабря государственном перевороте якобы при участии бизнесмена Ахметова. 
Ахметов назвал ложью заявление Зеленского о причастности к подготовке госпереворота
© Фото: Ирина Александрова РИА Новости
Читайте нас на:

Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы втягивании бизнесмена Рината Ахметова в подготовку государственного переворота являются ложью, заявил сам бизнесмен, отметив, что его возмущает «распространение этой лжи» вне зависимости от мотивов властей страны.

«Информация, обнародованная Владимиром Зеленским, о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, – сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется Президент», - говорится в заявлении Ахметова.

По словам бизнесмена, он, как гражданин Украины, сделает все возможное, чтобы не допустить авторитаризма и цензуры в стране.

«Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было», - добавил бизнесмен.

Накануне бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко сообщил о намерении Зеленского ввести военное положение в стране. Украинский лидер заявил, что получил информацию о планируемом 1 декабря государственном перевороте якобы при участии Ахметова. Позже в США отреагировали на это и сообщили, что Белый дом находится в контакте с Киевом и намерен обсудить ситуацию. В Кремле же отметили, что Москва не имеет никакого отношения к подобным делам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:12 В стране и мире
Видео
Надежда на чудо и предвестники трагедии: что известно о ЧП на шахте в Кузбассе
23:48 В стране и мире
«Чудовищно»: Захарова отреагировала на отказ Зеленского считать попавших под санкции людьми
22:20 В стране и мире
ВОЗ дала название новому штамму COVID-19
12:06 Армия
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ помогли более чем 15 странам в борьбе с COVID-19
12:13 Вопросы истории
Видео
Шойгу заявил, что ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне обостряется
Популярное
Видео
Глава Прокопьевска отправлен в отставку после банкета во время траура из-за трагедии в шахте Кузбасса
Видео
МВД опубликовало видео с задержанным водителем, устроившим массовое ДТП с погоней на МКАДе
Видео
Спасатель рассказал, какие приборы могут помочь шахтерам в «Листвяжной» выжить
Видео
«Троих выносили»: шахтер раскрыл подробности трагедии в Кузбассе
Эксперт допустил, что у жителей России может развиться «черная плесень»
Видео
Шахтер рассказал о возможных причинах трагедии в Кузбассе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.