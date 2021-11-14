В стране и мире Гостеприимство из колючей проволоки: почему ЕС так яростно отказывается принимать к себе мигрантов из разгромленного Ирака Юлия Шатилова Поверив заверениям Германии, беженцы из сожженных войной стран Ближнего Востока отправились в Европу к счастью. Но на пути у них оказались польские пограничники, которые, видимо, рассчитывают заморить беженцев холодом и голодом. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Прямо на входе в миграционный лагерь встречают иракские и сирийские дети - на лицах черным маркером выведено «Холодно, помогите!». Ночью температура опускается ниже нуля. В этот момент заезжает грузовик с дровами, которые мигрантам привезли белорусские власти - и начинает твориться что-то невообразимое. Доведенные до отчаяния беженцы запрыгивают в движущуюся машину и прямо на ходу вытаскивают огромные поленья. Те кому не досталось - идут в лес, пытаются ломать и выкорчевывать деревья. Топоров у мигрантов нет. Мужчина упал, когда пытался сломать сосну весом своего тела. Белорусские медики оказывают ему первую помощь. В лагере с каждым днем все больше травм и обморожений. Беженцы понимают, что застряли здесь на белорусско-польской границе надолго и сооружают себе хижины из веток и всего что можно найти в лесу. Жечь костры приходится круглосуточно, чтобы хоть как-то согреться. От дыма к вечеру дико болит голова и слезятся глаза. А польскую колючую проволоку мигранты приспособили под бытовые нужды. По последним подсчетам, в лагере около трех тысяч человек из Ирака, Сирии, Афганистана. И каждый день приходят новые. Все они пытаются прорваться в Германию - в свое время немецкий канцлер Ангела Меркель приглашала в страну всех желающих. А потому многие здесь уверены - для новой партии мигрантов немцы уже строят дома и будут платить щедрую «социалку». Но Польша держит беженцев на прицеле и организовывать гуманитарный коридор в Германию не намерена. «Пожалуйста, скажите немцам, скажите европейским политикам - не знаю имен - мы все нуждаемся в помощи. Это бесчеловечно. Они используют слезоточивый газ против меня, моей матери, моих братьев, маленьких детей», - просит беженец из Ирака Рэдос Ахмед. Силы и терпение у мигрантов на исходе: дети подходят вплотную к колючей проволоке, просят еду. Но польские силовики, перед которыми целые ящики фруктов даже не шелохнутся. Беженцы встают на колени и просят прощения у поляков, правда сами не понимают за что. Но те не реагируют - лишь снимают на телефон эти жуткие кадры. Белорусские власти и волонтеры регулярно привозят продукты, воду, теплые вещи - но мигрантов слишком много. Пока одни беженцы стараются вести себя цивилизовано и выстраиваются в очередь, другие буквально идут на абордаж - пытаются вырвать продукты из рук волонтеров - люди буквально дерутся за еду. Вспышки отчаяния случаются все чаще. Мужчины дерутся из-за пачки печенья. Некоторые рискуют и идут на прорыв. Ночью в Польшу прорвались 50 мигрантов - 22 поймали. С другой стороны границы сведений практически нет - прессу так близко не подпускают. Что происходит с польской стороны неподалеку от кордонов видел журналист Ярослав Августыник. «Не пропускают здесь даже гражданские машины с волонтерами и правозащитниками, которые хотят передать беженцам гуманитарную помощь. Незадолго до нашего приезда с КПП «Кузница» завернули несколько таких автобусов. Подъезд к границе с польской стороны закрыт надежным полицейским кордоном - проехать можно только при наличии специального разрешения. А журналистам этот блокпост просто не преодолеть - власти взяли на контроль все, что связано с миграционным кризисом и попадает отсюда в польское медиапространство. Делать репортажи предлагается исключительно с белорусской стороны. Без проблем проезжают лишь силовики, Польша как будто готовится к войне. Премьер-министр Моравецкий уже назвал границу первой линией фронта», - рассказал журналист. Виновных Варшава нашла, как водится, к востоку от границы ЕС. Премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал нынешний миграционный кризис на границе с Белоруссией «срежиссированным действом», за которым стоит президент Александр Лукашенко. Но он, по словам Моравецкого, лишь исполнитель, руководит всем Москва. «Ситуация на польско-белорусской границе - это срежиссированное действо, цель которого состоит в нарушении границ Польши, в том, чтобы посеять хаос, как в Польше, так и в ЕС. Все отдаем себе отчет о том, что один человек, это Александр Лукашенко, привел специально десятки тысяч человек в Белоруссию. Это Александр Лукашенко переносит эти группы людей, мигрантов, специально и иногда силой, у нас есть такая информация, на нашу восточную границу. И это Александр Лукашенко, который несет ответственность за то, чтобы эти люди вернулись в свои страны, туда, где им место», - заявил Моравецкий. Коллективный Запад также возложил всю вину на Белоруссию. В совместном заявлении по итогам закрытых консультаций в Совбезе ООН говорится: «конфликт на границе с Польшей спровоцировала Белоруссия». В НАТО мигрантов назвали «гибридным оружием» Лукашенко. А Ангела Меркель уже дважды за неделю звонила президенту России чтобы обсудить ситуацию на белорусско-польской границе. И просила повлиять на Александра Лукашенко. Комментируя миграционный кризис, Владимир Путин заявил, что беженцы рвутся в благополучную Европу за спокойной жизнью и высокими пособиями, и Минск тут ни при чем. Но искать в любом событии руку Кремля - давно уже стало нормой для западных партнеров. На неделе появилась информация что Евросоюз планирует ввести санкции в отношении двух авиаперевозчиков - российского «Аэрофлота» и белорусской «Белавии», якобы причастных к перевозке беженцев. «Хочу, чтобы все знали - мы-то здесь совершенно ни при чем. Так вот, на нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода какую-то ответственность возложить. Наши авиационные компании не возят этих людей, вообще, не наши компании их возят. Кстати, "Белавиа", как мне Александр Григорьевич сказал, тоже не возят. Чартеры заказывают. Да, действуют группы, определенные, по переправке этих людей в европейские страны. Но они давно действуют. Ключевое звено находится в странах Евросоюза», - заявил президент РФ Владимир Путин. Но никогда страны, где на границах стихийно возникали лагеря мигрантов, не наказывали. В отношении же Минска угрозы со стороны Запада последовали молниеносно. Варшава уже закрыла автомобильный пункт пропуска «Кузница», из-за чего на переходах через польско-белорусскую границу образовались многокилометровые пробки из фур, теперь Польша хочет полностью остановить железнодорожное сообщение с Белоруссией. В ответ Александр Лукашенко задается, возможно, риторическим вопросом — а что если перекрыть европейцам транзит российского газа? «Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте. А если мы закроем транзит через Белоруссию? Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать, прежде чем говорить. Но это их дело. Закроют – пускай закрывают. Но МИД должен предупредить всех в Европе: если только они введут нам дополнительные санкции, "непереваримые" и "неприемлемые" для нас, мы должны отвечать. Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад», - заявил Лукашенко. Возмутило Александра Лукашенко стягивание войск и переброска Польшей танков на границу для борьбы с мигрантами. Соседние Литва и Латвия также последовали примеру соседей - ввели в своих странах ЧС и готовы применять против мигрантов физическую силу. Что это, если не лицемерие - с одной стороны заявлять о праве мигрантов просить убежище в ЕС, а с другой - избивать и стрелять поверх голов тех, кто воспринял эти слова европейских политиков всерьез. «Бороться сегодня против мигрантов "Леопардами"? Вы меня извините. Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж», - возмутился Лукашенко. Проблеме с беженцами в Старом Свете уже не один год. Российский президент говорит - западные страны помогли расшатать Ближний и Средний Восток, уничтожив государственность в этих регионах. Вполне естественно, что люди начали «искать лучшей жизни» и двинулись Европу, куда их активно зазывали. «Не нужно забывать, откуда возникли-то кризисы, связанные с мигрантами. Что, это Белоруссия является первооткрывателем этих проблем что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе, европейскими странами. Они носят и политический, и военно-экономический характер. Военный, потому что все принимали участие, скажем, в операциях в Ираке, а сейчас там очень много курдов из Ирака», - заявил президент Путин. На зловещую роль стран НАТО и Евросоюза в разрушении ряда государств Ближнего и Среднего Востока указал европейским партнерам и глава российского МИДа Сергей Лавров. «Считаю, что решение этих проблем должно заключаться в полном уважении принципов международного гуманитарного права и в том, чтобы не забывать, откуда "ноги растут". А они "растут" из политики, которую многие годы проводили западные государства, включая страны НАТО и Евросоюза, в отношении Ближнего Востока и Севера Африки, пытаясь навязать им "лучшую жизнь" по западным образцам, "демократию" в том виде, в котором ее трактовал Запад и пытался насаждать по всему миру. А когда Запад встречал мало-мальски серьезное сопротивление, он пускался в военные авантюры. Так, под ложным предлогом был разбомблен Ирак, разрушена государственность в Ливии, осуществились нападения на САР. Все эти и другие авантюры западных коллег вызывали беспрецедентные потоки беженцев», - заявил глава МИД РФ. И словно в подтверждение - мастер маникюра из Ирака Дэния на разбитом польскими пограничниками телефоне показывает нам фото Саддама Хусейна и вспоминает американскую операция «Буря в пустыне», после которой в Ираке воцарился хаос. И теперь, вместе с тысячами других мигрантов, она бежит в Европу от войны и проблем, которые на ее родине создали западные страны. «И я и все здесь, абсолютно все, вы можете спросить, считают, что Саддам Хусейн был лучшим президентом Ирака. Абсолютно лучшим. Когда он умер, я не понимала, но сейчас я понимаю, что он был лучшим. Я не ищу лучшей жизни. Я просто хочу безопасной жизни не для себя для своих детей», - рассказала Дэния. Дэния показывает нам палатку, в которой живет две семьи. Четверо взрослых и пятеро детей, младшему нет и года. Если бы не белорусские пограничники, малыш не выжил. «Белорусские полицейские дали нам молока. Это молоко от них. Спасибо», - сказала девушка. Александр Лукашенко поручил позаботиться в первую очередь о женщинах и детях. В выходные «Красный крест» доставил в лагерь три большие военные палатки, которые отапливаются тепловыми пушками. В них женщины и дети могут спокойно получить еду и согреться. Пока польские вертолеты кружат над лагерем, историк по образованию Набиль показывает черно-белое фото и рассказывает, в 1942 году тысячи поляков бежали в Иран, спасаясь от войны, и их там приняли. Только вот в Польше похоже об этом забыли. «В 1942 польский народ пришел к нам через Иран. Мы помогли и сказали - добро пожаловать, наш дом ваш дом - не знаю почему они с нами так», - удивляется Набиль. Но несмотря на холод и голод беженцы из лагеря уходить наотрез оказываются - пишут дрожащими руками плакаты на английском «Мы такие же люди как и вы» - в надежде что в просвещенной Европе их все-таки услышат и не позволят замерзнуть под польским забором. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика