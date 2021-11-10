Путин с Меркель обсудили ситуацию с беженцами у границы Польши

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель. Беседа по большей части была посвящена ситуации с беженцами, которые находятся на границе между Белоруссией и Польшей. Путин предложил обсуждать эту проблему в прямых контактах стран Евросоюза с Минском.

«Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса», - сообщает сайт Кремля.

При этом сайт немецкого кабмина сообщает, что Меркель попросила Путина повлиять на белорусскую сторону и назвала бесчеловечной «инструментализацию мигрантов».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения в сторону России из-за ситуации с беженцами безответственны и неприемлемы. Москва внимательно следит за ситуацией и понимает всю ее сложность.