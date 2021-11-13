В МВД Польши сообщили о готовности перекрыть ж/д сообщение с Белоруссией

Польша готова перекрыть железнодорожное движение с Белоруссией и лишить ее транзита из-за ситуации с беженцами на границе двух стран. Об этом заявил глава МВД Польши Мариуш Каминьский. По его словам, Варшава считает Белоруссию виновной в организации миграционного кризиса.

«Белоруссия - важное транзитное государство. Они прекрасно знают, что мы можем вот-вот закрыть новые переходы, в том числе железнодорожное движение. Мы посылаем соответствующие сигналы. Они будут в полной изоляции - не только политической, но и экономической», - заявил Каминьский в эфире радиостанции RMF.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за санкций намерен перекрыть транзит газа в Европу. Российский лидер Владимир Путин считает, что у Лукашенко действительно есть такая возможность, но надеется, что до этого не дойдет.