Путин во второй раз обсудил с Меркель ситуацию с мигрантами на белорусской границе

Президент России Владимир Путин провел второй за неделю телефонный разговор с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Стороны продолжили обсуждение обстановки на границе Белоруссии и Польши, где расположена большая группа беженцев.

«Продолжено обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами», - сообщает сайт Кремля.

Также стороны обсудили обстановку в Донбассе. Путин заявил Меркель, что Киев ведет в регионе деструктивную политику, в которой делает ставку на силовые методы - в том числе и удары с беспилотников.

В ходе первой беседы Путина и Меркель, прошедшей 10 ноября, стороны выразили обеспокоенность последствиями назревшего миграционного кризиса. При этом сайт немецкого кабмина сообщает, что Меркель попросила Путина повлиять на белорусскую сторону и назвала бесчеловечной «инструментализацию мигрантов».