В Варшаве сообщили о прорыве около 50 мигрантов в Польшу

Около 50 беженцев прорвались штурмом на территорию Польши с границы Белоруссии. Об этом сообщили в полиции страны. Часть мигрантов удалось задержать.

«Вчера в районе Стажин в Польшу силой ворвались около 50 человек. В розыске мигрантов, незаконно пересекших границу, участвовал 21 полицейский, а также военные и сотрудники Пограничной стражи. Полицейские задержали 22 гражданина Ирака», - сообщается в Twitter полиции.

Всего, по данным польских правоохранителей, за сутки были зафиксированы 233 попытки прорыва на границу. При этом мигрантов обвинили в бросании камней в полицейских - одному правоохранителю повредили шлем.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о переходе на территорию Польши около сотни мигрантов. Беженцы оказались у ограждения их колючей проволоки, которую установили польские пограничники.