Песков назвал безумием возможные санкции ЕС против «Аэрофлота»

Идея Евросоюза обложить санкциями российскую авиакомпанию «Аэрофлот» звучит безумно. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он выразил надежду, что информация Bloomberg об ограничениях за перевозку мигрантов в Минск является информационным вбросом.

«Давайте все-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах. Мы с вами уже видели заявление компании о том, что они не обеспечивали и не обеспечивают перевозку мигрантов в Минск, не принимают в этом участие. Кроме того, даже если какие-то компании это делают, это никоим образом не противоречит никаким нормам международным», - сказал Песков журналистам.

Ранее в «Аэрофлоте» опровергли сообщения об организации массовой перевозки мигрантов на территорию Белоруссии. Утверждается, что самолеты компании не совершают рейсы в Ирак и Сирию, откуда прибыли беженцы.