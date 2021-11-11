Александр Лукашенко призвал Евросоюз подумать о транзите перед вводом санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций перекрыть транзит газа в Европу. Об этом он заявил в четверг на совещании с правительством страны.

«Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. Я просто послушал этих мерзавцев, которые вообще безголовые. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет - там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться - ни перед чем», - сказал он.

Он также добавил, что в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились.

«Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», - заключил Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который считает Россию причастной к миграционному кризису на польско-белорусской границе. Он отметил, что ситуация на границе Белоруссии и Польши вызывает в Кремле глубокую озабоченность, поскольку там сейчас идет тенденция к росту напряженности.

Напомним, что Польша решила закрыть пункт пропуска через границу с Белоруссией. Пограничники при этом уточнили, что туристам теперь придется направляться в пункты пропуска в Тересполе и Бобровниках.