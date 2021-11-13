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В «Красном кресте» рассказали о помощи мигрантам на границе Белоруссии с Польшей

Алексей Курильченко
13:27 13.11.2021
Жители Белоруссии охотно помогают беженцам, поставляя им предметы первой необходимости.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Организация «Красный крест» получает огромное количество запросов от жителей Белоруссии, желающих помочь беженцам, оказавшимся у границы с Польшей. В первую очередь им нужна теплая одежда и еда. Об этом корреспонденту «Звезды» рассказал председатель белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов.

«Помогают все без исключения - это и общественные объединения, и Союз женщин Белоруссии, БРСМ (Союз молодежи), просто граждане. Сбор достаточно большой. Люди звонят и спрашивают, чтобы принести ту или иную помощь для мигрантов. Мы просим то, что необходимо: теплая одежда, одеяла и продукты питания», - рассказал Шевцов.

Также «Красный крест» организовал сбор финансовых средств - после того, как будет доставлено достаточное количество предметов первой необходимости, организация закупит то, что нужно мигрантам - средства личной гигиены, питание для детей и тому подобное.

По данным погранкомитета Белоруссии, в стихийно организованном лагере находится около двух тысяч человек различных национальностей. Все они стремятся попасть в страны Евросоюза.

На польской стороне тоже готовы оказать помощь беженцам. В городе Михалово местные собрали продукты, питьевую воду, вещи. В окнах польских домов в знак солидарности с мигрантами зажигаются зеленые фонари. Свет означает, что хозяева готовы приютить беженцев.

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