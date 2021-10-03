Посылка из Украины: зачем Саакашвили попытался вернуться в Тбилиси

В Грузии состоялись местные выборы – а это всегда повод не только для застолья, но и для задорного кутежа с протестами, драками и попытками свергнуть действующую власть. Еще ни одни выборы в современной истории страны без этого не обходились. Еще на родину вернулся главный зачинщик политического веселья - Михаил Саакашвили

Видеоролик, который экс-президент опубликовал в Facebook, грузинская полиция только под микроскопом не рассматривала. Похожи ли здания на Батуми, соответствует ли погода. Пока искали ответы, Саакашвили продолжил игру в шпиона и отправил аудиосообщение.

«С большой вероятностью меня задержат, я ничего не боюсь и вас призываю», - сказал политик.

И даже после этого сомнения оставались. Где же все-таки Саакашвили? Слухов было все больше и кажется именно этого бывший грузинский президент и добивался - внимание, хотя бы в интернете, он привлек. То ли политик в Киеве, то ли уже несколько дней как в Тбилиси. Отдельной интригой до последнего момента оставался и путь Саакашвили на родину. Но из близких к экс-президенту источников стало известно - все происходило в лучших традициях шпионских боевиков. Или нелегальных мигрантов.

«Его везли в вентиляционном отсеке в фуре из Украины. Потом водитель привез его в Тбилиси», - заявил журналист Георгий Джабишвили.

За восемь лет проделал путь от президента страны до обитателя тюрьмы. Кадры задержания Саакашвили показывали все СМИ Грузии. Он не просто спокоен - улыбается. Будто все под контролем, а он заранее все спланировал. Задержание стало настоящей спецоперацией - прятался грузинский политик на конспиративной квартире.

Но даже строгий тюремный режим Саакашвили остановить не в состоянии. И каждый шаг бывшего президента становится публичным призывом к его сторонникам. Сначала Саакашвили объявляет голодовку. Потом пишет открытое письмо - где прямо призывает оппозиционеров выходить на улицы.

«Пусть все проголосуют, а затем, 3 октября, соберутся и заполнят площадь Свободы. Если нас будет 100 тысяч человек, нас никто не сможет победить, и Грузия снова встанет на путь развития. Этой нищете и ужасу придет конец. Видите ли, я рисковал всем, своей жизнью, своей свободой, всем, чтобы приехать сюда. Мы обязательно победим и будем праздновать победу», - написал Саакашвили.

Момент для возвращения Саакашвили явно выбирал специально - для того, чтобы вмешаться в избирательную кампанию. Вчера в стране закрылись избирательные участки. Страна выбирала мэров и депутатов парламента. И вот последние данные - партия Саакашвили на втором месте. А лидирует правящая «Грузинская мечта».

И кажется, возвращения беглого президента никто в Тбилиси и не заметил. Неизвестно, чего ожидал сам Саакашвили, но уже очевидно, что его задержание не вызвало никаких гражданских волнений. На улицах грузинской столицы ни намека на протесты. В Тбилиси все спокойно.

Надеяться на помилование и скорое освобождение Саакашвили тоже не стоит. Грузинский президент Саломе Зурабишвили четко заявила - закон для всех един, какая бы скандальная личность не оказалась за решеткой.

«Многие сегодня спрашивают, собирается ли президент помиловать Михаила Саакашвили. Ответ один, простой и окончательный: нет и никогда!», - заявила она.

Зато за Саакашвили вступились на Украине. Президент Зеленский заявил, что крайне обеспокоен данной ситуацией и держит ее на личном контроле.

«Я как Президент Украины постоянно занимаюсь тем, что возвращаю граждан Украины. Пользуясь разными возможностями, которые у меня есть, которые мне дает власть. Михаил Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается. И все институции, включая министерство иностранных дел и наши посольства, которые работают в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает на Украине, и на уровне разговора между нашими Кабинетами министров, разговора премьеров — мы все будем этим заниматься», - сказал украинский лидер.

Вот и Дмитрий Гордон прямо признается - как он любит отставного грузинского президента.

«Михаил Саакашвили - великий президент, великий реформатор. Михаил Саакашвили стал гражданином Украины. Михаил Саакашвили сыграл огромную роль в том, чтобы Украина оставалась демократическим государством. Я искренне уважаю этого человека, я люблю его», - сказал журналист.

Жена Саакашвили - подданная Нидерландов Сандра Рулофс - тоже написала ободряющий пост своему супругу.

«Он сдержал свое обещание! Приехал благополучно, прошел всю страну, чтобы узнать, что делать со всем этим, и наглядно показал истинное лицо правительства и системы. Завтра вы оцените его героическое и гениальное поведение - на каждом референдуме! Миша - победитель!», - написала она.

А после этого «Миша-победитель», судя по всему, лишится и поддержки законной жены. На видео - видимо тоже в поддержку бывшего грузинского президента - он с Елизаветой Ясько - белокурой красавицей, народным депутатом Украины. И довольный Саакашвили, раскрывающий новые удивительные подробности своей личной жизни.

«Думаю, что надо сказать, что мы вместе. И мы влюблены. И у нас совместная жизнь. Хочу пожелать всем счастья, а также чтобы люди пожелали счастья и нам», - сказал политик.

Тюрьма Рустави в пригороде Тбилиси стала знаковым местом. Здесь не бывает пусто. То и дело караулят журналисты, в том числе и оппозиционные. Бывший президент заочно приговорен к 9 годам заключения по множеству статей - от превышения должностных полномочий и растрат до причастности к смерти премьер-министра Зураба Жвания.

На что надеялся Саакашвили, возвращаясь в страну, и сознательно садясь в тюрьму? Политический гамбит явно не вышел и всегрузинского протеста тоже не случилось.

Если Саакашвили верил в бунт и в то, что его вынесут на руках из тюрьмы сразу в парламент, как в далеком 2003 году, то он жестоко ошибался. Бывший грузинский президент забыл главное - нулевые прошли. А люди слишком хорошо помнят ту самую «революцию роз» и чем это обернулось для страны. И повторения этого явно не хотят.