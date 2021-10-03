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Зеленский лично займется возвращением Саакашвили на Украину

Алексей Курильченко
12:21 03.10.2021
Президент намерен подключить все инстанции чтобы вернуть Саакашвили, который имеет украинское гражданство.
Зеленский лично займется возвращением Саакашвили на Украину
© Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен лично заняться вопросом возвращения в страну Михаила Саакашвили, задержанного в Грузии. По словам главы государства, Саакашвили является гражданином Украины и он подключит все ведомства и инстанции для возвращения политика.

«Я как президент Украины, и вы прекрасно это знаете, занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины. Разными возможностями, которые у меня есть. Которые мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это тоже касается. Все институции, включая МИД, и наше посольство, которое работает в Грузии, и на уровне посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговора между нашими кабинетами министров, на уровне разговором премьеров - мы все будем этим заниматься», - заявил Зеленский на брифинге.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси - ему предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. Сам политик утверждает, что прибыл в страну чтобы «помочь народу». В МИД Грузии сообщили, что украинская стороны вызвала дипломата в связи со сложившейся ситуацией.

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