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Злачное место: что происходит в тюрьме, где сидит Саакашвили

Россина Бодрова
Елизавета Потейчук
14:24 03.10.2021
Журналисты предпринимают всевозможные попытки разузнать подробности заключения Михаила Саакашвили в то время, как Руставская тюрьма охраняется крайне строго.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили отправили в Руставскую тюрьму неподалеку от Тбилиси. Корреспондент «Звезды» Россина Бодрова рассказала о подробностях заключения Саакашвили в тюрьме.

Бывшего главу Грузии в колонии постоянно караулят журналисты с учетом представителей оппозиции. За порядком зорко следят конвойные и сотрудники охранных служб, территорию оплетает колючая проволока.

Михаила Саакашвили заочно приговорили к девяти годам заключения по ряду статей, среди которых - о превышении полномочий и растрат, а также о причастности к гибели премьер-министра Грузии Зураба Жвания.

Ранее Россина Бодрова показала дом, в котором скрывался Михаил Саакашвили до задержания полицией. На стене многоэтажке был замечен плакат с партийной символикой бывшего президента Грузии.

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