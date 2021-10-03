Злачное место: что происходит в тюрьме, где сидит Саакашвили

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили отправили в Руставскую тюрьму неподалеку от Тбилиси. Корреспондент «Звезды» Россина Бодрова рассказала о подробностях заключения Саакашвили в тюрьме.

Бывшего главу Грузии в колонии постоянно караулят журналисты с учетом представителей оппозиции. За порядком зорко следят конвойные и сотрудники охранных служб, территорию оплетает колючая проволока.

Михаила Саакашвили заочно приговорили к девяти годам заключения по ряду статей, среди которых - о превышении полномочий и растрат, а также о причастности к гибели премьер-министра Грузии Зураба Жвания.

Ранее Россина Бодрова показала дом, в котором скрывался Михаил Саакашвили до задержания полицией. На стене многоэтажке был замечен плакат с партийной символикой бывшего президента Грузии.