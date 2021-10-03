Найден дом, в котором скрывался Саакашвили до задержания полицией Грузии

Журналистам «Звезды» удалось обнаружить адрес дома, где задержали бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Он находится на окраине Тбилиси в тихом дворе. Улица Квишкети, дом 2 был последним местом жительства Саакашвили перед его арестом.

В доме по указанному адресу находится всего один подъезд. По предварительным данным, Михаил Саакашвили жил на пятом этаже. При этом несмотря на неприметность жилой многоэтажки корреспондент Россина Бодрова заметила на ее стене плакат красного цвета с партийной символикой бывшего президента Грузии. Кроме того, это подтверждает надпись «Ника Мелия». Имя принадлежит стороннику Саакашвили.

Ранее задержали владельца квартиры, в которой скрывался Михаил Саакашвили. Об этом сообщил источник из Службы государственной безопасности Грузии.