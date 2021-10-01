Появились кадры задержания Михаила Саакашвили

В Сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент доставки задержанного сотрудниками правоохранительных органов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Руставскую тюрьму. На видео можно наблюдать, как закованный в наручники бывший государственный лидер заходит в помещение в сопровождении полицейских.

Видеозапись была опубликована в официальном аккаунте МВД Грузии в соцсети Facebook. Саакавшили в процессе улыбался и выглядел достаточно бодро.

В настоящее время, по информации телеканала «ТВ Пирвели», экс-лидер страны находится в тюрьме города Рустави, располагающегося неподалеку от Тбилиси. Также пресса сообщает, что к нему на встречу якобы едет омбудсмен Грузии Нино Ломджария.

Ранее премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что Михаил Саакашвили был задержан на территории государства. Где именно было произведено задержание, уточнено не было.