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Появились кадры задержания Михаила Саакашвили

Анна Берестовая
20:29 01.10.2021
Опубликованы кадры доставки Михаила Саакашвили в тюрьму в Грузии.
© Видео: MIAofGeorgia Facebook © Фото: MIAofGeorgia Facebook
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В Сети опубликованы кадры, на которых запечатлен момент доставки задержанного сотрудниками правоохранительных органов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Руставскую тюрьму. На видео можно наблюдать, как закованный в наручники бывший государственный лидер заходит в помещение в сопровождении полицейских.

Видеозапись была опубликована в официальном аккаунте МВД Грузии в соцсети Facebook. Саакавшили в процессе улыбался и выглядел достаточно бодро.

В настоящее время, по информации телеканала «ТВ Пирвели», экс-лидер страны находится в тюрьме города Рустави, располагающегося неподалеку от Тбилиси. Также пресса сообщает, что к нему на встречу якобы едет омбудсмен Грузии Нино Ломджария. 

Ранее премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что Михаил Саакашвили был задержан на территории государства. Где именно было произведено задержание, уточнено не было.

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