Саакашвили объявил о решении создать семью с украинским депутатом

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о намерении создать семью с депутатом Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Елизаветой Ясько. Об этом он рассказал на записанном вместе с партнершей видеообращении, опубликованном в соцсетях.

«Грузия и Украина вместе… Я и Лиза вместе… Борьба за свободу», - указал он.

Саакашвили обозначил, что он и Ясько собираются начать новую жизнь и новую семью. Он также обратился к смотрящим с просьбой с пониманием отнестись к ситуации и пожелать их паре счастья.

Состоящая в отношениях с Михаилом Саакашвили депутат призвала власти своей страны, а также Соединенные Штаты и Евросоюз встать на его защиту. Такое заявление депутат опубликовала после новостей о задержании бывшего грузинского лидера в Тбилиси.

«Любовь и борьба за свое государство - это благородное дело!», - написала она в своем аккаунте в Facebook.

Ясько подчеркнула, что Саакашвили является гражданином Украины, добавив, что страна должна защищать своих граждан.

Между тем в Грузии было возбуждено очередное уголовное дело в отношении бывшего главы государства. Саакашвили обвинили в незаконном пересечении границы.