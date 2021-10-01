Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Саакашвили объявил о решении создать семью с украинским депутатом

Анна Берестовая
23:51 01.10.2021
Саакашвили решил создать новую семью с депутатом Верховной рады Ясько.
Саакашвили объявил о решении создать семью с украинским депутатом
© Фото: Serg Glovny ZUMAPRESS.com Globallookpress
Читайте нас на:

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о намерении создать семью с депутатом Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Елизаветой Ясько. Об этом он рассказал на записанном вместе с партнершей видеообращении, опубликованном в соцсетях.

«Грузия и Украина вместе… Я и Лиза вместе… Борьба за свободу», - указал он.

Саакашвили обозначил, что он и Ясько собираются начать новую жизнь и новую семью. Он также обратился к смотрящим с просьбой с пониманием отнестись к ситуации и пожелать их паре счастья.

Состоящая в отношениях с Михаилом Саакашвили депутат призвала власти своей страны, а также Соединенные Штаты и Евросоюз встать на его защиту. Такое заявление депутат опубликовала после новостей о задержании бывшего грузинского лидера в Тбилиси.

«Любовь и борьба за свое государство - это благородное дело!», - написала она в своем аккаунте в Facebook.

Ясько подчеркнула, что Саакашвили является гражданином Украины, добавив, что страна должна защищать своих граждан.

Между тем в Грузии было возбуждено очередное уголовное дело в отношении бывшего главы государства. Саакашвили обвинили в незаконном пересечении границы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.