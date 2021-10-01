Грузинский омбудсмен заявила, что Саакашвили объявил голодовку

Задержанный в Грузии экс-президент страны Михаил Саакашвили, который помещен под стражу в связи выдвинутыми против него обвинениями по двум уголовным делам, объявил голодовку, сообщила уполномоченный по правам человека в Грузии Нино Ломджария.

Она добавила, что полиция во время задержания опального политика силу не применяла. Сам Саакашвили, в свою очередь, также не оказывал сопротивления, отметила Ломджария.

«Когда я вошла, он находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку», - проинформировала омбудсмен.

После встречи с бывшим президентом в тюрьме Ломджария добавила, что он также требует встречи с консулом Украины.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что никогда не помилует задержанного. Саакашвили по приговорам трех судебных инстанций признан виновным по двум уголовным делам.