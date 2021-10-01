Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует задержанного в Тбилиси своего предшественника на посту - бывшего главу государства Михаила Саакашвили.

Саакашвили был задержан 1 октября в Грузии, о чем сообщил грузинский премьер Ираклий Гарибашвили.

«Все едины перед законом. Многие спрашивают, помилует ли президент Саакашвили? Ответ один, и он простой и окончательный - нет. Никогда», - заявила Зурабишвили на брифинге.

Как уверена глава Грузии, беглый экс-президент прибыл в Тбилиси, чтобы внести дестабилизацию в обстановку в стране перед выборами. Зурабишвили добавила, что не помилует Саакашвили, для того, чтобы нынешние власти страны «были честными перед людьми, которые пострадали от его режима».