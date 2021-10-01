Объявленный Грузией в розыск Саакашвили заявил, что находится в Батуми

Бывший президент Грузии, объявленный страной во внутригосударственный розыск, Михаил Саакашвили объявил, что находится в Батуми. В доказательство он опубликовал в социальной сети снятый им ролик.

В видео экс-президент говорит на грузинском и демонстрирует виды позади себя. Картинка в ролике нечеткая, пейзаж позади Саакашвили напоминает Батуми, но никаких других доказательств того, что он действительно находится в Грузии, на данный момент нет.

Ранее бывший грузинский лидер сообщал о покупке билетов на самолет из Киева в Тбилиси на 2 октября. Он уже говорил о том, что приедет, чтобы наблюдать за ходом выборов в муниципальные органы власти.

Саакашвили не был в Грузии 8 лет. В 2014 году против него возбудили несколько уголовных дел и объявили в розыск. Прибыв после этого на Украину, Саакашвили начал сотрудничать с действующим на тот момент президентом страны Петром Порошенко.