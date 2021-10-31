Политика подождет: что обсуждали в Риме представители «Большой двадцатки»

Беспрецедентные меры безопасности, в том числе на фоне протестов противников вакцинации предприняты в Риме в преддверии первой личной встречи глав крупнейших экономик мира с начала пандемии. Район, где проходит саммит, еще накануне оцепила полиция. Перекрыто движение общественного транспорта, а одна из центральных улиц Рима - имени Христофора Колумба - перегорожена трехметровым забором и бетонными блоками.

Район проведения саммита перекрыт бронетехникой. Воздушное пространство над Римом также закрыто - в небе то и дело проносятся полицейские вертолеты. Конгресс-центр «Облако» сейчас самое охраняемое здание страны. Здесь впервые с начала пандемии лично встречаются главы крупнейших экономик мира. А на улицах Рима сильных мира сего встречают сотни протестующих - их, как и глав государств, волнуют вопросы вакцинации, климата и экономики.

Принимая саммит, Италия конечно здорово рискует - пандемия все еще не отступила. Все помнят, что полтора года назад именно здесь было больше всего заболевших. Однако сейчас в стране привиты уже более 70% населения. Статистика заражений низкая, а тем для личной беседы накопилось немало - и Афганистан, и газовый кризис, и изменение климата. И вот премьер Италии Марио Драги лично приветствует глав зарубежных делегаций.

Последним на саммит прибыл американский президент Джозеф Байден - он опоздал на полчаса. И еще до приезда успел попасть во все газеты. Экоактивисты раскритиковали грандиозный кортеж Байдена из 85 автомобилей, и его бронированный лимузин. Он полностью оправдывает свое прозвище Beast - в переводе с английского «Чудовище» - машина потребляет в 10 раз больше бензина, чем обычный легковой автомобиль. Для саммита, одна из главных тем которого - климат, выбор и правда сомнительный.

В начале саммита - по традиции - групповое фото. Но этот снимок - отличается от всех предыдущих. Мировые лидеры уступили первый ряд медикам из Бергамо - тем, кто в 2020-ом первыми отправились на борьбу с коронавирусом в Европе.

Хозяин саммита - Марио Драги - в приветственной речи сразу же перешел к главной теме - вакцинации. Италия давно призывает к равномерному распределению вакцин. Драги подчеркивает - только отложив споры и на время позабыв о политике - мир сможет добиться победы над коронавирусом.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы преодолеть наши разногласия. Пандемия еще не закончена, а в глобальном распределении вакцин наблюдаются поразительные диспропорции. В странах с высокими доходами уровень вакцинации хотя бы одним компонентом составляет 70%, а в бедных – не превышает 3%. Эти различия морально неприемлемы и подрывают восстановление мировой экономики», - заявил премьер-министр Италии.

Страны «Большой двадцатки» - это свыше 80 % мирового ВВП, три четверти всей торговли и больше половины населения земного шара. Этот клуб создавался исключительно для решения экономических вопросов. Но сейчас на первом плане - борьба с последствиями пандемии. Не случайно, что тема первой сессии, в которой Владимир Путин принимает участие дистанционно - глобальная экономика и здравоохранение.

Владимир Путин поднял еще один важный вопрос - заявляя о необходимости скорейшей вакцинации, многие Западные страны и организации тем не менее не спешат признавать эффективные зарубежные препараты. Яркий пример - «Спутник V». Россия первой в мире создала вакцину от коронавируса, ее уже одобрили в 70 странах с совокупным населением 4 миллиарда человек. Но формального признания от Всемирной организации здравоохранения все еще нет.

«Остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс преквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности, эффективности. Уверен, чем быстрее все это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую, в том числе наиболее пострадавшую туристическую активность», - заявил президент России.

Во время пандемии задыхались не только люди, но и глобальная экономика. В широком смысле вся планета. Еще одна тема - вопросы изменения климата. Этим вопросам был посвящен второй день саммита. Владимир Путин подчеркнул, что Россия - в авангарде борьбы с глобальным потеплением. В нашей стране эта проблема, в силу географических особенностей, стоит остро. Москва - понимает всю важность вопроса, и будет бороться - решительно, но не забывая об экономике и благополучии граждан.

«Отмечу, что и среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой – более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась почти на полградуса. Россия входит в число лидеров процесса глобальной декарбонизации. За последние 20 лет углеродная интенсивность нашей экономики ежегодно снижалась в среднем на 2,7 процента, и это больше, чем в мире в целом, и даже больше, чем в странах "семерки". Следует подходить к вопросам борьбы с изменением климата комплексно, в тесной увязке с шагами, направленными на обеспечение роста экономики и, как уже коллеги отмечали, благосостояния людей», - заключил президент.

Слова президента в Риме слушали по видеосвязи. Очно российскую делегацию на саммите «большой двадцатки» возглавил Сергей Лавров. Он провел переговоры со своими коллегами из Китая, Франции, Турции и Аргентины. Вопрос признания российских вакцин обсуждали и на переговорах с главой ВОЗ.

Россия - не единственная страна двадцатки, глава которой не приехал на саммит. Си Цзиньпин за последние 2 года вообще не покидал пределов Китая. Премьер Японии и президент Мексики также выступают по видеосвязи.

В отсутствии лидеров России и Китая в центре обсуждения оказались детали визита Байдена. Второй в истории США президент-католик - еще до начала G20 он встретился с Папой Римским. Этот, казалось бы, светский визит теперь обсуждают не меньше, чем собственно саммит. Джозеф Байден начал с эффектного появления - занял своим кортежем всю парковку города-государства, три минуты сидел в машине, а выйдя - представился не президентом соединенных Штатов, а супругом первой леди - Джилл Байден.

На встрече с Понтификом Байден много шутил. Даже вручая Папе Римскому символичный подарок - монету с эмблемой бригады, в которой служил погибший сын Байдена - Бо, президент не упустил случая сострить.

«С вашего позволения, я хотел бы подарить вам монету. Согласно традиции - я просто шучу - если в следующий раз, когда мы встретимся, у вас не будет этой монеты, вам придется проставляться выпивкой. Но знаете, я единственный ирландец, из тех, кого вы встречали, кто никогда не пил», - пошутил Байден.

Серию острот американский президент продолжил шуткой про возраст понтифика. И сравнил его с самым пожилым игроком американской бейсбольной сборной - афроамериканцем Лероем Пейджем. Смысл шутки поняли только американцы - остальной мир долго был озадачен вот этими словами президента США.

После этой встречи все ждали чем закончатся переговоры Байдена с французским президентом Эммануэлем Макроном. Это первая встреча лидеров после скандала с подводными лодками. В сентябре США, Австралия и Великобритания заключили договор в сфере обороны. После чего Вашингтон увел у Парижа контракт на строительство субмарин для Австралии общей стоимостью в 66 миллиардов долларов. Тогда Париж назвал это ударом в спину и отозвал послов для консультаций.

И вот теперь - развязка. Вместо извинений со стороны Байдена - формальное признание, что американская администрация действовала топорно. И красноречивый жест - в завершение речи Байден снисходительно похлопал младшего коллегу по руке.

«Я думаю, то, что произошло, можно охарактеризовать английским словом "clumsy" (неуклюже). Это было сделано не слишком изящно. Но я хочу ясно заявить, что мы друзья, мы чрезвычайно ценные партнеры. Мы слишком многое сделали вместе, пережили вместе. Я хочу быть с вами в одной лодке», - заявил Байден.

Макрона небрежные объяснения американцев, судя по всему устроили. Французский президент заявил, что готов продолжать сотрудничество - и выходя с переговоров по-дружески приобнял американского лидера.

Но вот на родине - во Франции - исходом переговоров остались недовольны. Соперница Макрона на грядущих президентских выборах Марин Ле Пен назвала встречу «очередным унижением Франции».

Эмблемой саммита G20 стал Витрувианский человек Леонардо да Винчи. А девизом - люди, планета, процветание. На итальянском - 3 «Пи» - persone, pianeta, prosperita. По задумке организаторов эти символы должны обозначать гармонию и единство усилий стран в борьбе с глобальными угрозами - пандемией, климатическими изменениями и экономическим спадом. Смог ли нынешний саммит объединить мировых лидеров - пока не ясно. Но понятно, что ни одной стране не под силу в одиночку справиться с вызовами современности.