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Лавров обсудил боснийское урегулирование с главой МИД Турции «на полях» саммита G20

Елизавета Потейчук
21:21 30.10.2021
Стороны обсудили вопрос стабилизации обстановки на Балканах и в Закавказье, в частности, возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию.
Лавров обсудил боснийское урегулирование с главой МИД Турции «на полях» саммита G20
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу «на полях» саммита G20 в Риме. В ходе беседы представители стран обсудили вопрос координации совместных усилий по стабилизации ситуации на Балканах и в Закавказье.

Помимо этого главы дипведомств затронули возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию, в частности с использованием многосторонних форматов.

«Состоялся обмен мнениями относительно перспектив запуска регионального механизма «3+3» в целях разблокирования экономических и транспортных связей и продвижения взаимовыгодных инфраструктурных проектов на Южном Кавказе», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее Лавров провел рабочую встречу с генеральным директором ВОЗ «на полях» саммита G20. Глава МИД РФ выделил необходимость включения отечественных вакцин в список одобренных ВОЗ.

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