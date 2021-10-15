В Италии начались массовые забастовки из-за введения ковид-паспортов

В Италии начались проблемы в портовых городах. Рабочие Триеста, а до того и Генуи, бастуют. С ними дальнобойщики. Все против ковид-паспортов - у них это называется Green Pass. Скоро европеец и шагу без него не ступит, как иностранец без Green Сard в США.

Сотрудники порта в Триесте устроили стачку против «зеленых пропусков» для вакцинированных и не вышли на свои рабочие места. Теперь они толпой жгут файеры, словно оголтелые футбольные фанаты. На городской набережной, судя по фото с дронов, многотысячная толпа. Протестующие собрались здесь как минимум на целый день, жители города их поддерживают и приносят им продукты и напитки.

Триест, расположенный даже не на Апеннинах, а на севере Балканского полуострова - морские ворота для многих континентальных стран Европы. Но пока порт больше похож на закрытую форточку. Движение на въезде практически перекрыто.

«Гринпасы» с этого дня стали обязательными на всей территории Италии. Их выдают только тем, кто вакцинировался в последние полгода или имеет ПЦР-тест, сделанный не раньше, чем за 48 часов. По оценкам профсоюза таких пропусков сейчас нет у более чем 40% сотрудников порта, а значит они не смогут попасть на свои рабочие места. «Так не доставайся же ты никому» - решили триестские докеры. И пошли на открытую конфронтацию с властями, буквально парализовав работу порта.

«"Гринпас" - это плохо, это узаконенная форма дискриминации, ничего больше. Это не постановление о здоровье, это всего лишь политический шаг, направленный на создание разногласий между людьми, чтобы они ругались между собой и не обращали внимания на власть», - заявил протестующий Фабио.

Те, кто не желает прививаться - требуют тестировать их на ковид бесплатно. Но с учетом 48-часового срока годности ПЦР-анализов, делать их придется по 15-16 раз в месяц, при минимальной цене в 15 евро - это по 250 евро на человека. В масштабах страны речь идет о миллиарде евро до рождества, и на такие траты правительство пойти отказалось. Все, у кого нет «Гринпаса», уйдут в неоплачиваемые отпуска. Пока до нового года, но, возможно, действия ограничений будет продлено. В Италии с сегодняшнего дня они самые жесткие в Европе.

«Нужно показывать этот пропуск когда приходишь в пиццерию, да куда угодно: в бары, магазины, в кино, театры, на стадионы. Но если ты идешь в бар и тебя там знают, то у тебя там никогда не спросят "Гринпас"», - политический аналитик, гражданин Италии Мирко Джордани.

Работодателей же заставляют контролировать наличие пропусков каждое утро. И если в портовом Триесте нововведение приняли в штыки, то во многих промышленных городах страны к нему относятся скорее с пониманием.

«Это хорошо, это правильно. Судя по тому, что говорят по телевидению, это правильный путь. В такой большой компании, как эта, с большим количеством людей, это вероятно, одна из главных вещей, которая защищает всех нас. Я определенно поддерживаю это», - рассказал работник одной из компаний Анджело Ренга.

Тем, кто проигнорирует требования нового ограничения грозит штраф в полторы тысячи евро. Наказывать финансово будут и работодателей. Отстранять будут не только тех, кто приходит в офис. К выполнению рабочих обязанностей не допустят без «Гринпаса» - и даже тех, кто на удаленке.

«Сегодня один из самых странных дней в моей жизни. Впервые в жизни я не вышел на работу в свою смену - меня просто не пустили», - удивился житель Рима Даниэль Д`Андреа.

В Италии по официальным данным против ковида привиты уже более 80% людей в возрасте старше 12 лет. Введением «Гринпасов» правительство решило ускорить и без того неплохие темпы вакцинации. И если в портовых городах недовольство, то в других местах выстроились очереди за вакцинами. Теперь, чтобы привиться, нужно записаться и ждать минимум неделю.

«Я бы предпочла, чтобы правительство ввело обязательную вакцинацию, а не эту меру. Однако я считаю, что Green Pass необходим, потому что, к сожалению, мы находимся в разгаре пандемии, и поэтому на социальном уровне мы должны преодолеть этот исторический момент», - жительница Рима Даниэла Каликкиа.

«Гринпасы» в Италии выдают только тем, кто привит одной из вакцин, одобренных на территории Евросоюза. В связи с этим возникают абсурдные противоречия, так на востоке страны есть республика Сан-Марино - население 34 тысячи человек. Она полностью победила эпидемию благодаря российской вакцине «Спутник V». Начиная с этой весны и на протяжении лета две трети граждан были привиты «Спутником». В страну приезжали вакцинные туристы и из других стран Европы, желающие получить именно российский препарат.

Многие граждане Сан-Марино теперь могут доказать наличие иммунитета в Италии только при помощи постоянных ПЦР-тестов. Для людей, живущих в самом безопасном месте на всем Апеннинском полуострове, мера излишняя. Проблема могла бы быть решена, если бы Италия признала российскую вакцину. Но в обход властей Евросоюза официальный Рим этого сделать не может. Зато Италия намерена способствовать признанию «Спутника» на европейской арене, об этом заявил сегодня РИА Новостям посол Италии в Москве Джорджо Стараче.

«Конечно, Италия сыграет свою роль в технических консультациях. Решение принимают специализированные институты, но мы хотим, чтобы процесс ускорился. Чем быстрее он пойдет, тем лучше», - заявил посол.

А пока в Италии продолжается забастовка портовых рабочих. К своим коллегам из Триеста могут присоединиться и докеры из генуэзского порта.