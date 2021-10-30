Лавров обсудил ситуацию на юго-востоке Украины с главой МИД Франции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ив Ле Дрианом, в ходе которой стороны затронули ситуацию, сложившуюся на юго-востоке Украины, вокруг Ливии, Мали, а также иранскую ядерную сделку.

«Рассмотрена текущая ситуация на юго-востоке Украины, вокруг Ливии, Мали, международные усилия по перезапуску СВПД. Затронут ряд других региональных сюжетов, представляющих взаимный интерес», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Кроме того, министры обсудили и ряд тем, касающихся двусторонних вопросов развития сотрудничества России и Франции в политической, экономической, правовой и культурно-гуманитарной сферах. Также главы дипведомств стран обсудили график дальнейших контрактов.

Напомним, что Лавров провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу «на полях» саммита G20 в Риме. В ходе беседы представители стран обсудили вопрос координации совместных усилий по стабилизации ситуации на Балканах и в Закавказье.