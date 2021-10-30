Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил о совпадении позиций России и G20 по вопросам борьбы с пандемией

Алексей Курильченко
14:04 30.10.2021
Президент РФ высказался по теме глобального здравоохранения, которая была озвучена итальянской стороной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин заявил, что позиции России по вопросам борьбы с пандемией коронавируса совпадают с позицией стран «большой двадцатки». Об этом он заявил, выступая перед представителями стран объединения по видеосвязи.

«Позволю себе высказаться по темам, которые были вынесены Италией для обсуждения сегодня: мировая экономика, глобальное здравоохранение. И должен сразу сказать, что это во многом соответствует тому, чем мы все занимаемся, и позиции России, как я понял, из предыдущих выступлений, во многом совпадает с тем, что было здесь сказано коллегами», - сказал президент.

В опубликованном коммюнике встречи глав минфинов и минздравов G20 указано, что объединение планирует привить от коронавируса 40% человечества до конца 2021 года. В середине 2022 года доля привитых людей должно составить 70%.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:08 В стране и мире
Видео
Путин призвал ускорить признание странами вакцин от COVID-19
11:04 Армия
Силы Черноморского флота начали слежение за вошедшим в Черное море эсминцем ВМС США
13:25 В стране и мире
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Кириллова
10:06 В стране и мире
Росздавнадзор выехал в регионы со сложной коронавирусной ситуацией
08:02 В стране и мире
Из-за наплыва российских туристов в гостиницах Египта дефицит номеров
Популярное
Видео
Внук рассказал, как под видом врача проник в томский ковидарий для спасения бабушки
В МИД РФ прокомментировали информацию СМИ об удержании в украинском плену граждан России
Видео
Миколог МГУ рассказал о влиянии красных мухоморов на организм при употреблении их в пищу
Видео
Построенный для ЧФ новейший патрульный корабль впервые вышел в море для испытаний
Видео
Шпагин рассказал, что происходило после шоу со Светличной
Видео
В ТОФ назвали ракету «Булава» неуязвимой для любых систем ПРО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.