Путин заявил о совпадении позиций России и G20 по вопросам борьбы с пандемией

Президент России Владимир Путин заявил, что позиции России по вопросам борьбы с пандемией коронавируса совпадают с позицией стран «большой двадцатки». Об этом он заявил, выступая перед представителями стран объединения по видеосвязи.

«Позволю себе высказаться по темам, которые были вынесены Италией для обсуждения сегодня: мировая экономика, глобальное здравоохранение. И должен сразу сказать, что это во многом соответствует тому, чем мы все занимаемся, и позиции России, как я понял, из предыдущих выступлений, во многом совпадает с тем, что было здесь сказано коллегами», - сказал президент.

В опубликованном коммюнике встречи глав минфинов и минздравов G20 указано, что объединение планирует привить от коронавируса 40% человечества до конца 2021 года. В середине 2022 года доля привитых людей должно составить 70%.