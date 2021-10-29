Тысячи полицейских и закрытое небо: как подготовились к саммиту G20 в Риме

Встреча лидеров «большой двадцатки» пройдет в здании конгресс-центра Nuvola, в переводе «облако». Оно уже окружено забором. Символично, что воздушное строение из стекла и стали в последнее время использовали, как один из крупнейших в Италии пунктов вакцинации. Как известно, тема коронавируса станет одной из главных на предстоящем саммите.

Название этого квартала - EUR - не стоит путать с европейской валютой. EUR значит Esposizione Universale Romana. Всемирная выставка, для которой и строился этот район Рима, так и не состоялась. Зато здесь осталось немало воспоминаний о фашистском диктаторе Бенито Муссолини, по задумке которого и вырос этот город-сад.

Здесь находится, например, так называемый «квадратный Колизей", который должен был стать дворцом итальянской цивилизации. Сейчас здесь находится штаб-квартира одного из международно известных модных домов. Согласно легенде, шесть вертикальных и девять горизонтальных арок должны были соответствовать количеству букв в имени и фамилии Бенито Муссолини.

Безопасность во время проведения саммита Группы двадцати будут обеспечивать шесть тысяч полицейских и военных. Власти Рима опасаются повторения массовых беспорядков, которые две недели назад вспыхнули из-за введения так называемых гринпасов - паспортов вакцинации. В ближайшие выходные небо над городом закроют в принципе. Исключение не сделают даже для беспилотников. Их уже пообещали сбивать.

Освещать саммит приехали журналисты со всего мира. Специально для них здесь переоборудовали Дворец конгрессов, который на Олимпийских играх в 60-м принимал соревнования по фехтованию. Уже скоро сообщения с пометкой молния отсюда будут выдавать все ленты ведущих международных агентств.