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Протесты, энергокризис и вакцины: как прошел первый день саммита G20 в Риме

Константин Коковешников
Елизавета Потейчук
19:13 30.10.2021
Главы крупнейших экономик мира находятся в Риме, где проходит саммит G20. Президент России по видеосвязи высказался о проблемах энергетического кризиса в Европе и наличии вакцин от COVID-19 в нуждающихся странах.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В столице Италии открылся саммит G20. Уже без опасений главы крупнейших экономик мира приветствуют друг друга. Если президент Франции Эммануэль Макрон крепко жмет руку итальянскому премьеру Марио Драги, то Ангеля Меркель еще предпочитает использовать антиковидное приветствие. К лидерам стран присоединились врачи, которых одарили аплодисментами.

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Японии и президент Мексики принимают участие в саммите в дистанционном режиме. Российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров. Путин, в свою очередь, отметил, что вакцины от инфекции COVID-19 имеют не все страны, которые в них нуждаются. По его словам, в этом вопросе имеют место недобросовестная конкуренция, нежелание отдельных стран признавать успехи друг друга и протекционизм.

«Предлагаем поручить министерствам здравоохранения государств “двадцатки” проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов», - заявил российский президент.

Кроме того, на повестке саммита - энергетический кризис, особенно ощутимый в Европе. Владимир Путин также высказался на этот счет. По мнению президента, стабильность глобальных энергетических рынков напрямую зависит от продуманных действий производителей и потребителей на основании учета долгосрочных интересов обеих сторон.

Свыше 80% мирового ВВП приходится на долю стран G20, что составляет более половины населения Земли и три четверти всей глобальной торговли. Изначально этот клуб сугубо создавался как экономический. Однако политика входит в повестку любых встреч.

Вместе с этим в Риме проходит одновременно несколько протестных акций. Несогласные выступают против паспортов о вакцинации, а также требуют уделять больше внимания проблеме глобального потепления. На международной конференции ООН в Глазго эта тема будет обсуждаться уже в понедельник. Но в столице Италии в самом разгаре культурная программа. Так, экскурсия в Колизей была специально организована для первых леди.

Во второй день саммита состоятся две пленарных сессии, на одной из которых выступит Владимир Путин. Главы крупнейших экономик мира перед этим посетят пешеходную экскурсию по центру Рима.

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