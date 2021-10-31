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Путин заявил, что средняя температура в РФ растет в 2,5 раза быстрее чем в мире

Алексей Курильченко
14:27 31.10.2021
За 10 лет средняя температура в стране увеличилась почти на полградуса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В ходе климатического заседания стран «большой двадцатки» президент России Владимир Путин заявил, что из-за глобального потепления России средняя температура растет в 2,5 раза быстрее, чем в остальном мире. По словам главы государства, за 10 лет в средняя температура увеличилась на половину градуса.

«Россия, как и другие страны, испытывает на себе негативные последствия глобального потепления - вот почему мы сталкиваемся с опустыниванием, с эрозией почвы. Особенно нас беспокоит таяние вечной мерзлоты, на которую приходятся значительные объемы нашей территории. Отмечу, что и среднегодовая температура в России растет быстрее общемировой более чем в 2,5 раза. За 10 лет она увеличилась почти на полградуса», - заявил президент.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ранее заявлял, что если не снизить количество выбросов 45% к 2030 году, то произойдет катастрофа. Однако большинство стран мира, напротив, движутся к увеличению выбросов парниковых газов на 16% по сравнению с уровнями 2010 года.

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