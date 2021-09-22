Макрон и Байден обсудили конфликт из-за подлодок

Президент Франции Эмманюэль Макрон переговорил по телефону с американским коллегой Джо Байденом. Стороны обсудили конфликт, возникший из-за разрыва Австралией контракта с Францией на поставку подводных лодок в пользу США, сообщили в Елисейском дворце.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе США. В ходе него лидеры двух стран согласились, что открытые консультации между союзниками по вопросам, представляющим стратегический интерес для Франции и европейских партнеров, позволили бы избежать этой ситуации.

«Главы двух государств решили начать процесс углубленных консультаций, направленных на создание условий, гарантирующих доверие, и предложение конкретных мер для достижения общих целей», — пояснили в администрации французского лидера.

Уточняется также, что Макрон и Байден встретятся по этому вопросу в Европе в конце октября. Кроме того, посол Франции вернется в Вашингтон на следующей неделе.

Ранее Австралия расторгла «контракт века» с Францией о поставке подводных лодок. Такое решение было связано с созданием нового партнерства по безопасности между США, Австралией и Великобританией.