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Десант за полярным кругом: отбить захваченный плацдарм

Иван Исмаков
14:07 20.08.2019
В учении на Таймыре приняли участие экипажи кораблей, морпехи и арктические мотострелки Северного флота, а также подразделения ВДВ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На Таймыре морской десант высадился на необорудованное побережье реки Енисей. А перед этим авиация нанесла удар по условным террористам, захватившим плацдарм. Огонь вели боевые расчеты корабля «Вице-адмирал Кулаков».

В тыл к условным боевикам была заброшена группа спецназа. Она корректировала артиллерийский огонь с кораблей.

А вертолетами Ка-27ПС на побережье были доставлены группы военных инженеров, которые провели разминирование подходов к берегу и подготовили место высадки техники.

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