Десант за полярным кругом: отбить захваченный плацдарм
В учении на Таймыре приняли участие экипажи кораблей, морпехи и арктические мотострелки Северного флота, а также подразделения ВДВ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На Таймыре морской десант высадился на необорудованное побережье реки Енисей. А перед этим авиация нанесла удар по условным террористам, захватившим плацдарм. Огонь вели боевые расчеты корабля «Вице-адмирал Кулаков».
В тыл к условным боевикам была заброшена группа спецназа. Она корректировала артиллерийский огонь с кораблей.
А вертолетами Ка-27ПС на побережье были доставлены группы военных инженеров, которые провели разминирование подходов к берегу и подготовили место высадки техники.