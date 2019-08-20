Десант за полярным кругом: отбить захваченный плацдарм

На Таймыре морской десант высадился на необорудованное побережье реки Енисей. А перед этим авиация нанесла удар по условным террористам, захватившим плацдарм. Огонь вели боевые расчеты корабля «Вице-адмирал Кулаков».

В тыл к условным боевикам была заброшена группа спецназа. Она корректировала артиллерийский огонь с кораблей.

А вертолетами Ка-27ПС на побережье были доставлены группы военных инженеров, которые провели разминирование подходов к берегу и подготовили место высадки техники.