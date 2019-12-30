Более десяти тысяч военных выйдут на боевое дежурство в новогоднюю ночь на Дальнем Востоке

Более десяти тысяч военнослужащих Восточного военного округа выйдут на боевое дежурство в новогоднюю ночь.

Как рассказали в пресс-службе ВВО, шесть тысяч человек будут нести службу в суточных нарядах и караулах, а остальные выполнять задачи боевого дежурства и боевой службы.

На дежурство выйдут военные территориальных центров управления, личный состав командных пунктов и дежурных авиационных звеньев ВВС и ПВО, кораблей Тихоокеанского флота, караульные подразделения и подразделения противодействия терроризму.

Добавляется, что в ночь с 31 декабря на 1 января военные будут дежурить на узлах связи и пунктах управления, охранять парки боевых машин, складов и арсеналов.