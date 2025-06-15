Агитпоезд Минобороны РФ сделал остановку в Перми

Более 8,5 тыс. человек посетили агитационный поезд Министерства обороны Российской Федерации «Единство в памяти. Сила в подвиге!», прибывшего на железнодорожную станцию в Перми. Регион стал 19-м в Центральном военном округе, куда прибыл уникальный эшелон.

В торжественном митинге приняли участие заместитель председателя Правительства, министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов, руководитель акции полковник Дмитрий Волоткович, военный комиссар Пермского края полковник Александр Коковин, заместитель председателя Законодательного Собрания Пермского Края Герой РФ Сергей Яшкин, общественные деятели, военнослужащие, юнармейцы, духовенство, а также жители и гости города.

В ходе мероприятия четыре волонтера и общественных деятеля региона, оказывающие помощь и поддержку военнослужащим, участвующим в выполнении задач СВО, были награждены медалями военного ведомства «За помощь и милосердие», а военно-патриотическое движение «Юнармия» пополнилось двенадцатью новыми участниками. Юным патриотам были вручены отличительные знаки и юнармейские книжки.

Представителям двух юнармейских отрядов были вручены свидетельства о присвоении имен героев спецоперации. Имя кавалера ордена Мужества старшего сержанта Вадима Аверина было присвоено юнармейскому отряду основной общеобразовательной школы № 7 города Чусовой, имя кавалера ордена Мужества главного корабельного старшины Константина Пепеляева присвоили юнармейскому отряду «Орлята» средней общеобразовательной школы №11 города Краснокамск.

Начальнику Дома офицеров Пермского гарнизона полковнику Юрию Баранову на временное хранение было передано знамя 716-го отдельного саперного батальона 27-го стрелкового корпуса – одного из самых результативных соединений советской армии времен Великой Отечественной войны.

В ходе акции была развернула молодежная дискуссионная площадка «Разговоры о важном», а кадеты Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Ф. Кузьмина приняли участие в телемосте, пообщавшись с военнослужащими мотострелкового соединения ЦВО, выполняющими боевые задачи в зоне проведения СВО. Кроме того, каждый желающий смог написать письмо со словами поддержки и благодарности в адрес военнослужащих – участников СВО.

Состав агитационного поезда «Единство в памяти. Сила в подвиге!» состоит из восьми тематических вагонов с экспозициями Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Военно-морского флота, Главного управления кадров, Департамента культуры Минобороны России, Юнармии, а также Главного военно-политического управления ВС РФ. В составе также четыре железнодорожные платформы, на которых размещены образцы трофейной техники, захваченной российскими войсками в ходе проведения СВО. В их числе американские бронетранспортеры M113 и MaxxPro International, бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, Roshel Senator производства Канады и Cougar производства США.

Помимо музейных экспозиций, в мобильном пункте отбора граждан на военную службу по контракту горожане смогли узнать о порядке заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации, льготах и социальных гарантиях, которое предоставляет ведомство военнослужащим и членам их семей, а также об условиях поступления в ВУЗы Минобороны России.

Следующим пунктом маршрута музейного состава станет столица Кировской области - город Киров.

Для участников и гостей мероприятия были организованы выступление ансамбля песни и пляски «Красная звезда» РВСН, оркестра Пермского суворовского военного училища, а также творческих коллективов края. Кроме того, на привокзальной площади для всех желающих была развернута полевая кухня.

Напомним, агитационная акция «Единство в памяти. Сила в подвиге!» стартовала 19 апреля и продлится до 3 июля. За 75 дней железнодорожный состав преодолеет более 33 тыс. км по территории всех военных округов, посетит 75 городов и населенных пунктов в 61 субъекте Российской Федерации. В ЦВО эшелон сделает остановку в 22 населенных пунктах.

Материал подготовили Лиза Губина и Николай Баранов.