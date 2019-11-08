Стрельба на «поражение»: кадры поражения танкистами мишеней из пулеметов в движении

В учебном центре Восточного военного округа прошли экзамены, подводящие итоги летнего учебного периода. В аттестации принимали участие офицеры, военнослужащие по контракту и по призыву. Последние после оглашения результатов будут распределены по воинским частям округа.

В ходе экзамена экипажи танков Т-80 должны поразить мишени из пулемета калибра 7,62 миллиметра. Упражнения выполняются в движении, на выполнение задачи отводится всего три минуты.

Затем танкистам нужно пройти 700 метров, при этом на ходу поразить мишень из основного вооружения, 125-миллиметровой танковой пушки. Чтобы получить высшую оценку, необходимо минимум двумя снарядами попасть по цели, имитирующей танк, при том что всего дается три выстрела.

Экзамены курсантов учебного центра Восточного военного округа проходят не в аудиториях при полной тишине, а на директрисах, где у военнослужащих нет возможности остановиться и подумать.

«Более сложно выполнять программу боевой подготовки с военнослужащими по призыву, так как характер военнослужащего еще не собран и он не готов выполнять боевую задачу с прибытием его из военкомата», - рассказал командир учебного танкового батальона Дмитрий Летнев.

На плечи офицерского состава ложится огромная ответственность за подготовку молодого пополнения. За три месяца из неопытного военнослужащего по призыву нужно сделать профессионала своего дела.

Изначально курсанты проходили подготовку на танках Т-72Б3. В этом году в окружной учебный центр на вооружение передали несколько Т-80. Танки сразу стали использовать для тренировок экипажей на полигонах.

Большая часть экзаменуемых прошла аттестацию на отлично. Всего за год учебный центр Восточного военного округа выпускает более полутора тысяч специалистов, которые после выпуска продолжают службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.