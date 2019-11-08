Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Стрельба на «поражение»: кадры поражения танкистами мишеней из пулеметов в движении

Андрей Аркадьев
Александр Орлов
11:32 08.11.2019
В ходе экзамена экипажи танков должны поразить мишени из пулемета и пушки. Действовать курсантам нужно слаженно, ведь каждый промах снижает оценку.
Стрельба на «поражение»: кадры поражения танкистами мишеней из пулеметов в движении
© Фото: ТРК "Звезда"

В учебном центре Восточного военного округа прошли экзамены, подводящие итоги летнего учебного периода. В аттестации принимали участие офицеры, военнослужащие по контракту и по призыву. Последние после оглашения результатов будут распределены по воинским частям округа.

В ходе экзамена экипажи танков Т-80 должны поразить мишени из пулемета калибра 7,62 миллиметра. Упражнения выполняются в движении, на выполнение задачи отводится всего три минуты.

Затем танкистам нужно пройти 700 метров, при этом на ходу поразить мишень из основного вооружения, 125-миллиметровой танковой пушки. Чтобы получить высшую оценку, необходимо минимум двумя снарядами попасть по цели, имитирующей танк, при том что всего дается три выстрела.

Экзамены курсантов учебного центра Восточного военного округа проходят не в аудиториях при полной тишине, а на директрисах, где у военнослужащих нет возможности остановиться и подумать.

«Более сложно выполнять программу боевой подготовки с военнослужащими по призыву, так как характер военнослужащего еще не собран и он не готов выполнять боевую задачу с прибытием его из военкомата», - рассказал командир учебного танкового батальона Дмитрий Летнев.

На плечи офицерского состава ложится огромная ответственность за подготовку молодого пополнения. За три месяца из неопытного военнослужащего по призыву нужно сделать профессионала своего дела.

Изначально курсанты проходили подготовку на танках Т-72Б3. В этом году в окружной учебный центр на вооружение передали несколько Т-80. Танки сразу стали использовать для тренировок экипажей на полигонах.

Большая часть экзаменуемых прошла аттестацию на отлично. Всего за год учебный центр Восточного военного округа выпускает более полутора тысяч специалистов, которые после выпуска продолжают службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.11.2019, 21:10
Роскосмос создал Центр по освоению планет Солнечной системы
Дата08.11.2019, 05:07
Бьющие точно в цель: экипажи «Тор-М2» уничтожили «противника» под Калининградом
Дата07.11.2019, 22:47
«Красиво, удобно, комфортно»: футболисты сборной РФ рассказали о новой форме для Евро-2020
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата08.11.2019, 09:53
БПК «Маршал Шапошников» и атомная субмарина «Иркутск» смогут применять ракеты «Циркон»
Дата07.11.2019, 11:24
Марш в честь парада 7 ноября 1941 года: лучшие кадры
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:32 Армия
Стрельба на «поражение»: кадры поражения танкистами мишеней из пулеметов в движении
11:26 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места взрывов в кафе в Бишкеке
11:16 В стране и мире
В Совфеде рассказали о законопроекте по признанию иноагентами физлиц
11:10 В стране и мире
Опубликован рейтинг лучших музыкальных клипов десятилетия
11:05 В стране и мире
Видео
Три взрыва прогремели в кафе в центре Бишкека
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Бедность, безработица и ранняя смерть: опубликовано исследование о перспективах миллениалов
Видео
Без единого выстрела: как герой России Геворк Исаханян освободил от террористов чеченский Гудермес
«Овсянка, сэр!»: диетологи назвали самые полезные завтраки
Видео
Острота и точность: видео боевой работы ЗРК «Бук» и «Тор» на учениях в Египте
Видео
Тайна Ледового побоища: на дне Чудского озера зафиксирована аномалия
Врачи назвали признаки возможного рака, которые нельзя игнорировать
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.