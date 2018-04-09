На Камчатке экипажи истребителей морской авиации ТОФ отработали выполнение воздушной дозаправки в сложных метеоусловиях

На Камчатке летчики отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота продолжают совершенствовать элементы подготовки экипажей высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31 к дозаправке в воздухе в сложных метеоусловиях.

Как сообщается на официальном сайте Министерства обороны РФ, для практической отработки элементов воздушной дозаправки от танкера Ил-78М был использован период прохождения над полуостровом снежного циклона.

По данным российского оборонного ведомства, для того чтобы осуществить заправку в непростых метеорологических условиях, летчикам пришлось поднять самолеты в разряженные слои атмосферы, что уменьшило влияние снежного циклона на боевые машины. Летчики самолетов МиГ-31 тренировались осуществлять контакт с конусом штанги и удерживать истребитель на заданной дистанции до полной его заправки.

Отработка задач проходила на высоте более 8500 метров. Было выполнено около 10 вылетов и осуществлено порядка 20 контактов с заправщиком Ил-78М Дальней авиации ВКС России.

Ранее, в конце марта этого года, летчики-истребители ТОФ впервые осуществили беспосадочный перелет протяженностью более 4000 километров в Арктические районы с двумя дозаправками в воздухе.